Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Campeones MundialMundial en SantiagoConexiones LavacollaCorredor AtlánticoCarreira Pedestre
instagram

Fútbol

ERC reclama desbloquear la reforma de la Ley del Deporte y pregunta al Gobierno por las selecciones catalanas

Ferran Torres celebra el gol que dio el Mundial a España.

Ferran Torres celebra el gol que dio el Mundial a España.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Servimedia

ERC registró este lunes en el Congreso una serie de iniciativas en las que reclama que se desbloquee la reforma de la Ley del Deporte y para que el Gobierno aclare su posición sobre el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas y las actuaciones llevadas a cabo para cumplir los compromisos adquiridos en materia de deporte y reconocimiento nacional.

En concreto, ERC presentó un escrito ante la Mesa de la Cámara Baja para reclamar el desbloqueo de la proposición de ley impulsada por este partido para modificar la Ley del Deporte y garantizar que la participación en la selección española deje de ser considerada un deber y pase a ser exclusivamente un derecho.

La iniciativa busca eliminar la posibilidad de sancionar a los deportistas que decidan libremente no acudir a una convocatoria de la selección española. Actualmente, la legislación prevé sanciones económicas e incluso la suspensión de la licencia federativa para quienes rechacen una convocatoria.

“El deporte es una herramienta de expresión nacional y de proyección internacional de los pueblos”, defendió la diputada de ERC Etna Estrems. Cabe recordar que esta ofensiva de ERC llega apenas horas después de que la selección española de fútbol ganase ayer el Mundial al vencer a Argentina en la final.

Esta diputada denunció que el Estado mantiene “un bloqueo político” al reconocimiento de las selecciones catalanas porque “pocas cosas generan tanto sentimiento de pertenencia como una selección deportiva”. “Es ahí donde un pueblo comparte unos colores, unos símbolos y se presenta ante el mundo con voz propia”, destacó.

Al mismo tiempo, ERC registró una batería de preguntas por escrito con la que pide al Gobierno que explique si “considera compatible impedir el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas con el derecho de los catalanes a representarse internacionalmente con sus propios símbolos”.

También quiere saber si “este bloqueo responde a criterios deportivos o a una voluntad política de reservar al Estado español la representación internacional de las naciones” y “si considera aceptable que la legislación obligue a los deportistas a representar a la selección española bajo amenaza de sanción”.

Noticias relacionadas

Finalmente, los de Oriol Junqueras preguntan al Ejecutivo si tiene previsto modificar la Ley del Deporte para garantizar “la libertad de elección de los deportistas”, y qué actuaciones ha impulsado para “cumplir los compromisos asumidos sobre el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas”.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Piden cuatro años de prisión para un policía urbanístico de Santiago por falsificar el informe de una obra en Fontiñas
  2. La historia de Pablo Agrafojo Pedrosa, cantante de la Orquesta Capitol que cambió el taller por la verbena
  3. La playa gallega que enamora a Javier Ambrossi y Macarena García: a una hora y media de Santiago y con atardeceres de postal
  4. El restaurante de Santiago para comer caldo, raxo y tarta por menos de 20 euros: un icono de 95 años que nació de una historia de amor
  5. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  6. El cementerio gallego que opta a ser el mejor camposanto de España: 'Una nueva forma de entender los espacios funerarios
  7. Pregón de las Fiestas del Apóstol: ¿Quién se va unir a esta lista del siglo XXI el 22 de julio?
  8. El rincón marinero a 40 minutos de Santiago donde veranea Christian Gálvez: paseos de dos kilómetros junto al mar, el mejor marisco y un jardín único en Europa

Fin al bum de las hipotecas en Galicia: el mercado encadena tres meses de caída por los altos precios y unas condiciones menos favorables

Fin al bum de las hipotecas en Galicia: el mercado encadena tres meses de caída por los altos precios y unas condiciones menos favorables

Las Medallas de Galicia ponen el foco este 2026 en las gallegas del exterior: Claudia Álvarez, Carla Angola, Beatriz Gil y Camila Fernández son las galardonadas

Las Medallas de Galicia ponen el foco este 2026 en las gallegas del exterior: Claudia Álvarez, Carla Angola, Beatriz Gil y Camila Fernández son las galardonadas

Renfe permitirá que niños de 6 a 13 años viajen solos en el AVE Santiago-Madrid

Renfe permitirá que niños de 6 a 13 años viajen solos en el AVE Santiago-Madrid

Los incendios de Ourense reavivan el choque entre el PP y el Gobierno por el mantenimiento de la red ferroviaria

Los incendios de Ourense reavivan el choque entre el PP y el Gobierno por el mantenimiento de la red ferroviaria

La 'resaca' del Mundial en las calles de Santiago: dispositivo especial para limpiar la huella de una macrocelebración histórica

La 'resaca' del Mundial en las calles de Santiago: dispositivo especial para limpiar la huella de una macrocelebración histórica

'Héroes de Faerûn' y 'Aventuras en Faerûn' llegan en castellano y nos devuelven a los Reinos Olvidados

'Héroes de Faerûn' y 'Aventuras en Faerûn' llegan en castellano y nos devuelven a los Reinos Olvidados

Ryanair lanza este lunes en España la promoción de los campeones del mundo con vuelos desde 19.99€

Ryanair lanza este lunes en España la promoción de los campeones del mundo con vuelos desde 19.99€

Los chefs hermanos Torres lo tienen claro: “El aquafaba es la base para que la ensalada de garbanzos quede más cremosa”

Los chefs hermanos Torres lo tienen claro: “El aquafaba es la base para que la ensalada de garbanzos quede más cremosa”
Tracking Pixel Contents