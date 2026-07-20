Caso Zapatero
El presidente de Plus Ultra señala a Zapatero y "Julito" en el pago de una mordida por el rescate por sus labores de "acompañamiento"
Martinez Sola decide colaborar con la justicia -- al igual que el presunto testaferro del expresidente-- y relata en un extenso escrito al juez Calama las visicitudes para el cobro del crédito de 53 millones
El presidente de la compañía aérea Plus Ultra ha decidido tirar de la manta y ha implicado a José Luis Rodríguez Zapatero y al que se considera su testaferro, el consultor Julio 'Julito' Martínez Martínez, en el cobro de 'mordidas' a cambio de la obtención del crédito de 53 millones de euros para el rescate de la compañía tras la epidemia de covid.
Así, señala que había que contratar al consultor, "conscientes" de su relación con el expresidente socialista. Asumieron un pago del 1 por ciento de lo que su obtuviera por "por tales labores que, eufemísticamente, llamaron "de acompañamiento".
Así se señala en el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que Martínez Sola, "en aras de coadyuvar a la acción de la Justicia" --al igual que ha hecho el propio 'Julito', aunque de manera más general--, relata que ni él ni el también directivo Roberto Roselli no llegaron a tener nunca "una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la Sepi", si bien "como una medida desesperada" se asumió que debían contratar con Martínez Martínez por su relación con Rodríguez Zapatero, "asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron de acompañamiento.
Lo hicieron, continúa su relato, a pesar de su convencimiento de que habían presentado "un expediente administrativo técnico mediante el que la compañía cumplía todos los puntos de elegibilidad para acceder a la ayuda".
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Fuente: El Periódico
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