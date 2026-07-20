Primera etapa
Los Reyes abren el homenaje a los nuevos campeones del mundo: pasillo de los trabajadores de la Zarzuela
Los Reyes han recibido este lunes por la tarde en el Palacio de la Zarzuela a la selección española, apenas unas horas después de la final del Mundial. Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía estuvieron el domingo en el palco del estadio de Nueva York (EEUU) para apoyar al combinado nacional y compartieron la tribuna de autoridades con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros dirigentes internacionales.
Tras el pitido final, los cuatro bajaron al terreno de juego para saludar a los futbolistas antes de la ceremonia de entrega de medallas. Trump y el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, entregaron las medallas a los jugadores y el trofeo al equipo campeón, en una final marcada por el resultado de 1-0 y el gol de Ferran, que decidió el desenlace del encuentro.
Cuando los jugadores han entrado en el complejo de la Zarzuela, de traje y polo, se han encontrado a un centenar de trabajadores de la Casa del Rey que han querido hacer un pasillo de homenaje a los campeones. La recepción en la Zarzuela ha servido como primer reconocimiento institucional a la selección tras su participación en el Mundial. Los jugadores estaban acompañados por el entrenador, Luis de la Fuente, otros miembros del cuerpo técnico y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.
Después del acto con los Reyes, el equipo tiene como siguiente parada el Palacio de la Moncloa para ser recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha continuado la jornada con el tradicional recorrido por las calles de la ciudad para compartir el éxito con los aficionados.
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Fuente: El Periódico
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