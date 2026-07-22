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Feijóo: "Espero votar con Junts y con Vox en más ocasiones"

Feijóo da por iniciada la cuenta atrás para el cambio y para reconstruir el país

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

El mes de julio le ha servido al PP para convencerse de que Pedro Sánchez no tiene predisposición alguna a convocar elecciones en el corto plazo y de que tampoco tienen la mayoría parlamentaria suficiente para desahuciarle de la Moncloa a través de una moción de censura. Así, los planes de los populares se empiezan a construir en torno a unas elecciones en el próximo año y el recorrido hasta ese momento en el que se instalen las urnas. Sobre este camino hasta los comicios, Alberto Núñez Feijóo ha apuntado a cuáles serán sus compañeros de viaje: Junts y Vox.

Durante la tradicional rueda de prensa de balance del año parlamentario, el presidente del PP ha admitido que a lo largo de los últimos tres años ha "pactado" con los de Santiago Abascal y los de Carles Puigdemont y que han "votado de la misma forma en más de 170 ocasiones". Y el dirigente popular no quiere que terminé ahí. "Y si la legislatura continúa espero hacerlo [votar con Junts y Vox] en más ocasiones porque eso lo que supone es que el Gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo", ha sentenciado.

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Feijóo ha recordado, en concreto, uno de los últimos plenos del mes de junio, en los que se votó una proposición no de ley que instaba a Sánchez a dimitir o someterse a una cuestión de confianza, lo que tendría el mismo efecto. El líder del PP ha apuntado a que fue aprobada por la mayoría de populares, ultras, posconvergentes y el diputado de UPN, cesando "políticamente" a Sánchez. No obstante, ha admitido que esa misma aritmética no esté disponible -por el rechazo de Junts- a una moción de censura.

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Fuente: El Periódico

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