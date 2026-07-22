Llorca aprueba sus primeros presupuestos convirtiendo en ley la 'prioridad nacional' de Vox

Objetivo conseguido. El president Juanfran Pérez Llorca se marcó desde el arranque de su breve mandato el objetivo de contar con unos presupuestos y este miércoles las Corts han aprobado, con los votos de PP y Vox, el proyecto de ley para 2026, dotado con 33.305 millones de euros. Son los presupuestos más tardíos de la historia de la Comunidad Valenciana y contarán con apenas cinco meses de vida antes de su probable prórroga, pero sirven al Consell de Llorca para certificar de nuevo su sólida relación con Vox y blindar el tramo final de legislatura. La izquierda, que ha votado en contra, ha denunciado la docilidad del Consell del PP durante la negociación con los voxistas, que logran por primera vez convertir en ley la "prioridad nacional", plasmada en las cuentas de forma literal.

Sabedor de que tras el verano, a puertas de elecciones, será muy difícil acordar nada con sus socios voxistas, el jefe del Consell esperó a que pasara el carrusel de comicios autonómicos y a la que vio una oportunidad, puso la directa y volvió a sentarse con los de Santiago Abascal, terreno donde ya ha demostrado se mueve con soltura. Poco importó que las cuentas vayan a tener que prorrogarse en pocos meses, las estrecheces del calendario (que se ha tenido que estirar hasta las puertas de agosto) ni las cesiones que el PP ha tenido que volver a hacer ante Vox, que de nuevo deja su sello más radical en la política valenciana.

El president Pérez Llorca, rodeado de diputados del PP a su llegada a las Corts para votar los presupuestos de 2026, este miércoles. / Germán Caballero

Llorca se apunta el tanto de la gestión, se diferencia del Gobierno de Sánchez y sus tres años sin presupuestos y cumple ante Feijóo, que todavía debe ratificarle como candidato en 2027. Por su parte, Vox vuelve a imponer su discurso e introduce la prioridad nacional por primera vez en unos presupuestos autonómicos. La influencia voxista ha quedado patente en la fase de enmiendas, donde el PP ha acatado el 99% de sus reclamaciones. Como ya sucedió con los gobiernos de coalición, la Comunidad Valenciana vuelve a ser la avanzadilla, el territorio donde antes cede el PP.

Llorca asume el protagonismo

La sintonía entre PP y Vox ha quedado patente durante toda la tramitación parlamentaria, pero faltaba la liturgia final. Esta ha llegado justo al mediodía, cuando la presidenta de las Corts, Llanos Massó, ha formalizado la aprobación de los presupuestos de 2026 después de que la mayoría de PP y Vox haya tumbado, bloque a bloque, las más de 5.000 enmiendas registradas por la izquierda a las cuentas de cada conselleria. Por contra, Vox sólo ha recibido un 'no' del PP a las suyas, la que buscaba recortar de nuevo el presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El presidente Pérez Llorca, que junto al grueso del Consell ha llegado al hemiciclo para las votaciones, se ha acercado a estrechar la mano del conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, que ha sido menos protagonista de lo habitual en estas ocasiones, en las que se suele aclamar al principal arquitecto del proyecto presupuestario. Los focos han sido para Llorca, que tras el apretón con Rovira ha hecho lo propio con el síndic de Vox, José María Llanos.

"Prioridad nacional por ley"

El portavoz voxista ha tomado la palabra para defender la posición favorable de su grupo a las cuentas, exhibiendo influencia y en tono triunfalista. "Prioridad nacional por ley", ha resumido de inicio. "Vox ha conseguido los primeros presupuestos donde se incluye la prioridad nacional, que ha llegado para quedarse y más pronto que tarde se convertirá en normativa nacional. Estos presupuestos son solo el comienzo. Los españoles primero", ha exclamado sacando pecho de sus logros negociadores.

El de Vox ha plasmado el tono más duro de su partido, agitando los vínculos entre inmigración y delincuencia, aplaudiendo los programas de repatriaciones incluidos en los presupustos y señalando que las cuentas "no son las de Vox". La intervención de Llanos ha sido interrumpida brevemente cuando la izquierda ha acusado a Rovira de hacer una peineta a la bancada de la oposición.

La izquierda ataca con las cesiones a Vox

Por el PSPV, José Muñoz, ha denunciado esa peineta de Rovira desde el estrado y ha atribuido a la "debilidad" de Llorca esas cesiones a Vox. Con el ejemplo de la negativa a recortar a la AVL, se ha preguntado "por qué el PP resiste con la AVL y no con los derechos humanos", en alusión a esa "prioridad nacional" plasmada en las cuentas. El presidente ha negado con la cabeza desde su escaño cuando Muñoz ha hablado de "segregación por raza".

El diputado de Compromís, Carles Esteve, ha ironizado con la escasa alegría de los diputados del PP, señalando esa influencia voxista: "Ha quedado claro quién manda. El presidente ha ido a saludar al síndic de Vox, que ni se ha levantado de la silla". Esteve ha señalado que "no debe preocupar" que Vox plantee políticas contra la igualdad, el valenciano o la inclusión, sino que "el PP las apoye". Ha denunciado también las "privatizaciones" que conllevan las cuentas y ha subrayado la interinidad de Llorca, a quien ha acusado de buscar el "dedazo" de Feijóo.

Tanto Esteve como Muñoz han cerrado con un mensaje optimista, asegurando que serán los "últimos presupuestos" de PP y Vox. El de Compromís ha situado a su partido "no como la resistencia sino como la alternativa" y el socialista ha vaticinado que el próximo presupuesto "lo hará Diana Morant", secretaria general y candidata del PSPV a la Generalitat en 2027.

Los populares, a través de su síndic Nando Pastor, ha acusado al PSPV de "mentir". "Ni el color de piel ni la raza afectará", ha dicho ciñendo al "arraigo" las medidas introducidas para acceder a vivienda pública o ayudas sociales bajo el concepto de "prioridad nacional".

Pastor ha presumido de la "mayoría parlamentaria" articulada por Llorca y ha defendido que los presupuestos "son más de unas cuentas". Además, ha contrapuesto la "estabilidad" valenciana con la ausencia de presupuestos del Gobierno central, que rebajan la presión fiscal y elevan el gasto en servicios públicos, ha destacado.

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Las alusiones a los escándalos judiciales que afectan al Ejecutivo y al PSOE tampoco han faltado: José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos, el fiscal general e incluso Vicent Mascarell, a quien este martes un tribunal le ha enviado a juicio por atribuir al PP la autoría electoral de un ataque a una sede socialista.