El Congreso tumba definitivamente la senda de estabilidad, pero da aire al Gobierno con otras leyes

El Gobierno ha cerrado -ahora, sí- el curso parlamentario con la derrota definitiva en la senda de estabilidad presupuestaria, el paso previo para la elaboración de los Presupuestos. Sin embargo, el Ejecutivo ya contaba con ello. Este jueves defendió ante la Cámara Baja los mismos objetivos de déficit que ya presentó el pasado martes, cuando fueron rechazados por la mayoría de PP, Vox, Junts y UPN. Ante el mismo texto, el mismo resultado. Aun así, el Ejecutivo ha cogido algo de aire antes del parón veraniego con un puñado de victorias que le han permitido convalidado dos decretos ley, uno de ellos con las medidas ante la guerra en Irán, y la aprobación definitiva de tres leyes.

Desde el pasado martes, cuando Arcadi España, ministro de Hacienda, subió a la tribuna para defender el "margen fiscal adicional de 5.800 millones de euros" que suponía para las comunidades autónomas fijar su objetivo de déficit en el 0,1 %, sólo han cambiado dos cosas. Aquel día, la selección española aún disputaba las semifinales del Mundial y los diputados estaban mucho más predispuestos al debate. Este jueves, en cambio, todo ha transcurrido con mucha más rapidez y hartazgo.

Debate repetido

"Seré breve", ha dicho España al inicio del debate de este jueves antes de lanzarse a repetir los mismos datos y hacer un llamamiento similar al de hace 10 días: "Espero que hayan reflexionado y que no opten por el bloqueo sino por obtener más recursos para el conjunto de comunidades autónomas". Pero no ha habido reflexión alguna, no por lo menos en el sentido que pedía el ministro. "Si usted propone lo mismo, nosotros le diremos lo mismo: no hagan perder el tiempo a los españoles y convoquen elecciones", ha sido la respuesta del diputado del PP José Vicente Marí.

Y no ha sido el único. "Misma propuesta, mismos votos", había advertido ya por la mañana la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, adelantándose a esa petición de España y dejando claro que volverían a rechazar el texto. Ya en el hemiciclo, el encargado de defender este 'no' de los posconvergentes ha vuelto a ser el diputado Josep María Cruset que, al igual que ha hecho en los debates de los últimos tres años, ha denunciado que es una "estafa" para Catalunya.

En el Gobierno asumían esta derrota como un paso necesario en la elaboración de los próximos Presupuestos. Desde que en 2024 se vio ya la imposibilidad de sacar adelante una nueva senda de estabilidad, el Ejecutivo buscó alguna solución y la encontró. Según explican desde el Gobierno tienen un informe actualizado de la Abogacía del Estado que les permite recurrir al Plan Fiscal y Estructural acordado con la UE para elaborar las nuevas Cuentas.

Reales decretos, leyes y enmiendas

Además, quizá por esperada, la derrota ha sido menos agria para el Gobierno y se ha compensado también con otras siete victorias parlamentarias. A dos días de que se cumpla un mes desde que el Congreso, con esa cada vez más habitual mayoría de PP, Vox y Junts, exigiera a Sánchez su dimisión o una cuestión de confianza -lo mismo da, que da lo mismo-, la misma Cámara ha avalado dos decretos ley del Ejecutivo, uno con medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán y otro sobre la jubilación parcial anticipada del personal laboral y un suplemento para los funcionarios en Illes Balears.

A esto se ha sumado la aprobación de tres leyes que irán directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE): la transferencia de la titularidad de la autopista AP-9 a Galicia; la ampliación del cribado neonatal en el Sistema Nacional de Salud; y una reforma que permitirá a miles de mutualistas trasladar sus derechos económicos al RETA para mejorar su pensión. Además, se ha dado el visto bueno a una modificación del Reglamento del Congreso para facilitar que los grupos minoritarios tengan grupo parlamentario propio.

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La última de las victorias, de mayor calado político, ha sido el rechazo a las enmiendas a la totalidad que PP y Vox habían presentado a la norma que condona parte de la deuda FLA de las comunidades autónomas. Como anunció, Junts ha votado en contra de las enmiendas, permitiendo la tramitación del texto, y dando cierto margen al Ejecutivo para reivindicar el cumplimiento de sus acuerdos con ERC.