Caso Zapatero
Zapatero afirma que no ha hablado con nadie de la Sepi ni del Gobierno del rescate de Plus Ultra y niega ser un corrupto
Responde por primera vez a la prensa, días después de la confesión de su amigo y presunto testaferro Julio 'Julito' Martínez Martínez
Sigue sin aclarar el origen de las joyas, más allá de decir que fueron un regalo de cortesía, porque antes quiere explicárselo al juez
Entrevista a Zapatero hoy, en directo: última hora de sus declaraciones sobre el caso Plus Ultra y reacciones
José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido este jueves por primera vez a la prensa tras su imputación por tráfico de influencias y blanqueo y el registro de su despacho de expresidente del Gobierno de la calle Ferraz, y lo ha hecho para incidir en su inocencia. A la primera pregunta que le ha realizado sobre si se ha corrompido ha respondido rotundamente que "en absoluto".
Así, y siguiendo la tónica exculpatoria que ha mantenido ante el Senado y después ante el juez José Luis Calama, el expresidente del Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que no ha influido, ni siquiera habló "con nadie" de la Sepi ni del Gobierno sobre el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra. Y también ha rechazado de forma tajante la acusación de haber ordenado crear de una 'offshore' en Dubai o haber utilizado la empresa de sus hijas para vehicular sus cobros.
Todo ello, ha insistido en varias ocasiones, resultará acreditado a lo largo del procedimiento judicial. Sobre las joyas se ha limitado a decir que eran un "regalo de cortesía de hace muchos años" cuyo origen aclarará primero al juez, si bien no las guardaba por ningún "afán patrimonial".
La comparecencia televisiva se produce en una semana especialmente complicada para el expresidente, días después de la declaración en la Audiencia Nacional su amigo -- y presunto testaferro-- Julio 'Julito' Martínez Martínez, fundador de la consultora Análisis Relevante en la que el expresidente socialista realizaba labores de asesoramiento.
El empresario corroboró ante el juez lo que había adelantado tan solo un día antes por escritos: que se pactó cobrar un 1 por ciento del rescate que 53 millones de euros que obtuvo la compañía a cambio de la mediación o "acompañamiento" de Rodríguez Zapatero durante el trámite de gestión de la ayuda. De hecho, el expresidente le anunció la concesión del crédito días antes de que llegara al Consejo de Ministros. Ante estas afirmaciones, se ha limitado a apuntar que no iba a entrar "en la estrategia de defensa" de ningún imputado.
El 'offshore', una invención
Sobre los planes surgidos de una comida en el restaurante Portonovo para crear una sociedad 'offshore' en Dubai que el juez relaciona con la gestión de los ingresos del rescate, Rodríguez Zapatero ha sido especialmente contundente al calificarlo de "invención absoluta" y "error" de los investigadores. "No voy a juzgar ni el trabajo de la policía ni del juez, lo respeto pero los hechos, que son los que son, y quienes acusan son los que lo deben probar", ha añadido, para admitir la celebración de la comida, al haber sido registrada por su secretaria Gertrudis Alcázar, pero sin que se hablara de dicha cuestión.
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Fuente: El Periódico
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