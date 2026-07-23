Entrevista a Zapatero hoy, en directo: última hora de sus declaraciones sobre el caso Plus Ultra y reacciones

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ofrece este jueves la primera entrevista tras su imputación por el rescate a la aerolínea Plus Ultra y su posterior declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. En el Gobierno se mueven entre la resignación y la impaciencia por la falta de explicaciones públicas y en sede judicial de Zapatero. Fuentes del Ejecutivo reconocen que les hubiese gustado que el expresidente compareciese ante los medios tras conocerse su imputación, como se comprometió a través de un video. Entonces se acabó justificando el silencio por la recomendación de su abogado de no hacerlo hasta declarar ante juez. Tras comparecer en la Audiencia Nacional, el pasado 17 de junio, se limitó a un comunicado donde volvió a asegurar que “en los próximos días” daría las “explicaciones oportunas”.

El empresario ratificó ante el juez José Luis Calama que Zapatero medió en el rescate de Plus Ultra a cambio de una comisión del 1% de los 53 millones del préstamo. Además de la confesión del que era amigo del expresidente, los directivos de la aerolínea ratificaron su versión en los escritos remitidos al juez. “Pinta feo”, lamentaban al respecto fuentes del Ejecutivo para concluir que “el argumentario hay que cambiarlo”. Máxime después de que los focos han vuelto a una posible mediación de Zapatero para que el Gobierno concediese la ayuda a Plus Ultra.

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Lo que trasmiten desde el entorno del expresidente es que se trata de una estrategia de defensa de los empresarios, pero las presiones de los socios de coalición urgiendo explicaciones también se han dejado sentir tras las confesiones que apuntalan el informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal). Otros miembros del Gobierno de la pata socialista entienden igualmente que no se puede esperar más a las aclaraciones de Zapatero ante la inquietud dentro de las propias filas del PSOE. Los más cercanos al expresidente apuntan que tiene “ganas” de hacerlo, sin embargo, su defensa lo estaría frenando. Moncloa mantiene la defensa de su inocencia, pero su falta de aclaraciones estrecha el margen de Moncloa para seguir argumentando su respaldo, quedándose a ciegas. De ahí que esperen impacientes sus explicaciones.

Fuente: El Periódico

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