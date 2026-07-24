Anticorrupción se cansa de esperar a Zapatero y pide un informe ampliatorio para conocer la fecha de montaje de las joyas

La fiscal Anticorrupción Elena Lorente se ha cansado de esperar las explicaciones que durante su comparecencia ante el juez del pasado 17 de junio el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a ofrecer sobre el origen de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, que se encontraron durante el registro de su despacho en Ferraz. Desde entonces han pasado 37 días, y por ello ha pedido al instructor José Luis Calama que reclame a la joyería Ansorena un informe ampliatorio al que ya entregó sobre la tasación de las piezas.

Así, según ha adelantado El Mundo y confirman fuentes fiscales a EL PERIÓDICO, el nuevo informe debería tratar de afinar el valor en el mercado de los collares, sortijas y pendientes ya analizados, ya que desde esta parte se sospecha que puede ser muy superior al inicialmente señalado.

También quieren que se trate de determinar la fecha del "regalo institucional" que según Zapatero constituyen las joyas mediante un estudio que trate de aclarar cuándo fueron engastadas las piedras preciosas en cada una de las piezas. El escrito en el que se hace esa petición fue presentado ante el juez hace varios días, por lo que no tiene que ver con la falta de explicaciones de Rodríguez Zapatero durante su entrevista.

En su intervención en TVE, el expresidente socialista se limitó a decir que eran un "regalo de cortesía de hace muchos años" cuyo origen aclarará primero al juez, si bien no las guardaba por ningún "afán patrimonial".

José Luis Rodríguez Zapatero, tras un mitin el pasado mes de mayo en Cádiz. / Nacho Frade / Europa Press

Pese a las constantes preguntas sobre las joyas, un asunto que Rodríguez Zapatero reconoce que ha hecho especial daño a su imagen pública, insistió en que tiene que ser prudente y dejar que las explicaciones lleguen primero al juez Calama. Según su versión, nunca habían pensado darles ningún uso ni destino y no podían "imaginar" su valor, aunque la pericial de la joyería Ansorena que las valora en 1,3 millones de euros será sometida a "contradicción", según anunció.

Preguntado expresamente por Arabia, no quiso aclarar si este país es el que le agasajó con las piezas. En todo caso, negó que tuviera intención de defraudar a Hacienda al conservarlas, puesto que las guardaba con otras joyas de la familia y sobre devolverlas solo ha dicho que ahora están en poder de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, aunque ahora le producen una "alergia profunda". "Imagínese todo lo que ha supuesto para mí este tema, yo que nunca he entrado en una joyería", añadió.