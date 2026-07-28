Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Responsabilidad disciplinaria

El Consejo del Poder Judicial ve posible falta leve en las manifestaciones de Peinado sobre los escoltas de Begoña y pide al TSJ que lo valore

También remite la queja de un particular por retraso injustificado y toma conocimiento del archivo otras cuatro quejas, entre ellas las planteadas por Bolaños y por el grupo municipal Más Madrid

Juan Carlos Peinado

Juan Carlos Peinado / JOSÉ LUIS ROCA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder General ha podido llegar finalmente a un acuerdo sobre las quejas presentadas contra diversos aspectos de la instrucción del juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado.

Pese a que el promotor de la Acción Disciplinaria había propuesto el archivo de hasta seis iniciativas presentadas, en la reunión de este mares se ha acordado remitir al Tribunal Superior de Madrid dos de las diligencias para que valore la posible comisión de una falta disciplinaria leve, una de ellas por las manifestaciones vertidas en un auto en el que sugería que los policías que escoltan a la esposa de Pedro Sánchez podrían facilitar su huida.

Igualmente, se remite al tribunal superior la queja de un particular por retraso injustificado y toma conocimiento de la propuesta de archivo de otras cuatro quejas, entre ellas las planteadas por Bolaños y por el grupo municipal Más Madrid. La decisión, en todo caso, no ha sido unánime, y cuatro de los vocales del sector conservador han presentado un voto discrepante.

Noticias relacionadas

Entre los escritos contra el instructor del caso Begoña se encontraba el presentado por el exministro de Justicia Félix Bolaños, la asistente en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno y el del Sindicato Unificado de Policía por las dudas expresadas por el juez en relación con una supuesta huida de esta a pesar de contar con escolta oficial que ha sido remitido para su valoración junto a la del particular. Se han rechazado las quejas presentadas por el grupo municipal Más Madrid, el diputado sociexalcaldero Guillermo Hita -ex alcalde de Alcalá de Henares (Madrid).

Archivo - La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones, a 1 de diciembre de 2024, en Sevilla, Andalucía (España).

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones, a 1 de diciembre de 2024, en Sevilla, Andalucía (España). / Francisco J. Olmo - Europa Press

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mejor refugio para el calor está a una hora de Santiago y es gratis: tres piscinas rodeadas de un robledal centenario con merendero y rutas de senderismo
  2. La fábrica del rural gallego que crea empleo cualificado y busca nuevos trabajadores
  3. Las piscinas más originales de Galicia están en este rincón de Ourense: tienen jacuzzi, playa fluvial y hasta una zona para leer mientras te bañas
  4. El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Padrón más de 1,6 millones de euros: «Creo que el premio quedó en el pueblo»
  5. De un 'hobby' a conquistar a Zara: la artesana de Santiago que convierte la cestería en lujo
  6. Las cuatro décadas de Pedro Blanco en Santiago: de las películas en Pelamios y el tardeo en Liberty en los 80 a ser candidato del PSOE a la Alcaldía en 2027
  7. Solo entre el 15% y el 20% de los huéspedes sabía que estamos en fiestas': el Apóstol llena las calles, pero no los hoteles
  8. El Monbus Obradoiro ficha músculo y rebote: Joel Soriano, nuevo pívot para Sar

Caamaño & Ameixeiras actuarán en Santiago dentro del festival HolaNola

Caamaño & Ameixeiras actuarán en Santiago dentro del festival HolaNola

Detenido un vecino de Arzúa por cuatro supuestos robos de joyas y dinero en viviendas de O Grove y Sanxenxo

Detenido un vecino de Arzúa por cuatro supuestos robos de joyas y dinero en viviendas de O Grove y Sanxenxo

Un simbólico galo piñeiro no Camiño Francés: o concurso de murais do Concello do Pino xa ten gañador

Un simbólico galo piñeiro no Camiño Francés: o concurso de murais do Concello do Pino xa ten gañador

Vuelve el Súper Weekend del Outlet Área Central

Vuelve el Súper Weekend del Outlet Área Central

El Parlamento gallego celebra este jueves el pleno extraordinario para debatir el techo de gasto: el BNG y DO ya avanzan su 'no'

El Parlamento gallego celebra este jueves el pleno extraordinario para debatir el techo de gasto: el BNG y DO ya avanzan su 'no'

Cuatro años de cárcel y 329.646 euros de indemnización por intentar matar a su exmarido en Carballo

Cuatro años de cárcel y 329.646 euros de indemnización por intentar matar a su exmarido en Carballo

La caída del precio de la leche deja a las granjas gallegas sin 19 millones de euros al mes

La caída del precio de la leche deja a las granjas gallegas sin 19 millones de euros al mes

Sale a subasta por 14.201 euros de deuda una vivienda de la Casa das Pomas, en pleno casco histórico de Santiago

Sale a subasta por 14.201 euros de deuda una vivienda de la Casa das Pomas, en pleno casco histórico de Santiago
Tracking Pixel Contents