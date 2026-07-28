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Rueda de prensa de balance de Sánchez

Tellado sobre la comparecencia de Sánchez: "La gente no quiere balances, sino que confiese y se vaya"

Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.

Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) optó por un vídeo grabado de su secretario general, Miguel Tellado, para responder a la rueda de presa de balance del curso político ofrecida este martes en la Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para el número dos de Alberto Núñez Feijóo, "la gente no quiere balances, sino que confiese y se vaya", afirmó, aludiendo a los escándalos de corrupción que salpican al PSOE y al Ejecutivo.

En esa línea, Tellado apuintó a que el "balance real" de la ejecutoria del jefe del Ejecutivo se resumiría en dos datos: Tres condenas en ocho meses y cero presupuestos en cuatro años", además de "un combo de corrupción integral y parálisis política".

La mano derecha del PP vaticinó que la de este martes será la última rueda de prensa de balance de Sánchez, anticipando un cambio de Gobierno después de las elecciones generales del año que viene.

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Fuente: El Periódico

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