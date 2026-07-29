La mujer de Sánchez, en el banquillo
Begoña Gómez cambia de abogado de cara a su juicio ante un jurado
El exministro del Interior Antonio Camacho cesa en su defensa de la mujer de Sánchez
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Begoña Gómez ha cambiado de abogado de cara al juicio frente a un jurado al que se enfrentará en los próximos meses por los delitos de tráfico de influencia y malversación de caudales públicos. Su nuevo abogado defensor será Jaime Campaner, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a EL PERIÓDICO fuentes cercanas al caso, después de que la mujer de Pedro Sánchez y el exministro del Interior Antonio Camacho, de común acuerdo, acordaran el cese en la labor prestada hasta ahora por este último.
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Fuente: El Periódico
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