Begoña Gómez cambia de abogado de cara a su juicio ante un jurado

Begoña Gómez ha cambiado de abogado de cara al juicio frente a un jurado al que se enfrentará en los próximos meses por los delitos de tráfico de influencia y malversación de caudales públicos. Su nuevo abogado defensor será Jaime Campaner, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a EL PERIÓDICO fuentes cercanas al caso, después de que la mujer de Pedro Sánchez y el exministro del Interior Antonio Camacho, de común acuerdo, acordaran el cese en la labor prestada hasta ahora por este último.