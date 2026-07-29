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La mujer de Sánchez, en el banquillo

Begoña Gómez cambia de abogado de cara a su juicio ante un jurado

El exministro del Interior Antonio Camacho cesa en su defensa de la mujer de Sánchez

La Audiencia de Madrid decide sobre si se debe juzgar con jurado a Begoña Gómez

La Audiencia de Madrid decide sobre si se debe juzgar con jurado a Begoña Gómez / EP

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

Begoña Gómez ha cambiado de abogado de cara al juicio frente a un jurado al que se enfrentará en los próximos meses por los delitos de tráfico de influencia y malversación de caudales públicos. Su nuevo abogado defensor será Jaime Campaner, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a EL PERIÓDICO fuentes cercanas al caso, después de que la mujer de Pedro Sánchez y el exministro del Interior Antonio Camacho, de común acuerdo, acordaran el cese en la labor prestada hasta ahora por este último.

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Fuente: El Periódico

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