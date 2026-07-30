Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Crisis en Ceuta

Feijóo pide a Sánchez que actúe ante la "avalancha sin precedentes" en Ceuta

Abascal habla de "invasión" y responsabiliza a Sánchez de sus consecuencias

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. / César Vallejo Rodríguez - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mariano Alonso Freire

Madrid

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, reclamó este jueves a Pedro Sánchez que actúe urgentemente ante la situación generada en Ceuta, que no dudó en describir, en un vídeo publicado en su perfil de las redes sociales, de "avalancha sin precedentes". Después de trasladar todo su apoyo al presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, el líder de la oposición pidió al Gobierno central que se decrete la emergencia nacional para que, aseguró literalmente, "se recupere inmediatamente el control de nuestras fronteras".

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, también mediante un vídeo en las redes sociales, calificó lo que está ocurriendo de "invasión" y señaló directamente al jefe del Ejecutivo: "Pedro Sánchez es su principal promotor y culpable de todas sus consecuencias. Punto".

Noticias relacionadas

Noticia en elaboración.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los bares de Santiago viven un verano de sequía
  2. El mejor lugar de Galicia para ver el eclipse: casi dos minutos de oscuridad total en este rincón de Lugo
  3. Detenido un joven de Aguiño acusado de matar a su padre: "Metinlle tres tiros na cabeza", relató a un vecino
  4. Tres profesores de Santiago, entre los candidatos a Mejor Docente de España 2026
  5. Un hombre convierte en su piscina la histórica fuente de la Praza de Praterías
  6. El alquiler cambia desde este jueves en Santiago: así te afecta la nueva declaración de zona tensionada
  7. Un peatón queda atrapado bajo un vehículo tras ser atropellado en Padrón
  8. Ni la playa de Carnota ni la Torre de Hércules: estos son los lugares de Galicia en los que estará prohibido ver el eclipe

Observar o sol con seguridade e coñecer o pasado climático, ciencia para o verán en Carballo

Observar o sol con seguridade e coñecer o pasado climático, ciencia para o verán en Carballo

Alberto Sanz, adiestrador canino: “Los perros aprenden mucho más de los gestos que de las palabras”

Alberto Sanz, adiestrador canino: “Los perros aprenden mucho más de los gestos que de las palabras”

Exteriores rechaza que la crisis de Ceuta sea una represalia por el acercamiento a Argelia: “La relación con Marruecos es excelente”

Exteriores rechaza que la crisis de Ceuta sea una represalia por el acercamiento a Argelia: “La relación con Marruecos es excelente”

Golfiños á vista: Fisterra convértese nun laboratorio flotante

Golfiños á vista: Fisterra convértese nun laboratorio flotante

Lalín anuncia limitacións no consumo de auga

Lalín anuncia limitacións no consumo de auga

Detienen a dos rianxeiros como presuntos autores del incendio que calcinó cuatro coches frente a un taller

O Boviño Wine Fest volverá fusionar enoloxía, gastronomía, cultura, paisaxe e patrimonio

O Boviño Wine Fest volverá fusionar enoloxía, gastronomía, cultura, paisaxe e patrimonio

Santiago acoge la cita de Música en Compostela 2026 con un homenaje a Stephan Picard

Santiago acoge la cita de Música en Compostela 2026 con un homenaje a Stephan Picard
Tracking Pixel Contents