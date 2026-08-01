Menores atrapados en la crisis de Ceuta: "Muchas familias de Marruecos han llamado para que vuelvan"

Hasta 60.000 migrantes han alcanzado la costa de Ceuta en los últimos días, según estimaciones oficiales. Y entre todos esos hay también niños, adolescentes, jóvenes que se han tirado al mar con flotadores de juguete. Unos 7.000, aproximadamente. Cientos y cientos de menores a los que, tras llegar a España, les sobrevuelan las dudas, la desprotección, la incertidumbre o la preocupación de unos familiares que esperan su regreso.

"Nos consta que hay muchas llamadas de familias marroquíes que buscan y quieren recuperar a sus menores", señala José Miguel Morales, director de la Federación Sur Acoge, que añade que "hay otros tantos que están desprotegidos en este país". "Ahora debemos identificar los perfiles más vulnerables, y en ello están nuestros equipos de trabajadores y educadores sociales desplegados sobre el terreno. El derecho de la infancia es lo primero".

"Se han abierto unas naves en la frontera del Tarajal que no reúnen condiciones de habitabilidad como para que se prolongue su estancia. No es de recibo, aunque entendemos que son circunstancias de emergencia", apunta el representante desde esta entidad en conversación con El Correo de Andalucía. "Hay menores que podrán ser devueltos con sus familias -cumpliendo siempre con la ley-, y a todos aquellos que no puedan regresar, se les debe trasladar a otro centro con más garantías y ya luego valorar su acogida".

Y es ahí, en ese paso de todo este proceso, donde entrarán las comunidades autónomas. "Porque obviamente Ceuta no va a poder responder a la cantidad de chavales que han llegado", subraya Morales. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha advertido ya que aquellos que han cruzado la frontera hacia territorio español "no pueden ser considerados ni como refugiados ni como desamparados inmigrantes". De hecho, el rechazo a acoger más menores extranjeros no acompañados es uno de los puntos firmados en el reciente acuerdo entre Vox y el PP de Juanma Moreno.

"Hay personas desprotegidas, aunque son minoría"

La estadística oficial cifra en unos 60.000 los migrantes que han llegado a España, de los que a última hora del viernes más de 48.500 han regresado ya a Marruecos. "Nos preocupa y nos consta que han cruzado personas con perfil migratorio, aunque son una minoría", asegura el director de una federación que aglutina a organizaciones de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla.

Un grupo de migrantes vuelve a cruzar la frontera desde Ceuta a Marruecos el pasado viernes. / GABRIELA SARDÁ / EUROPA PRESS

"Han pasado mujeres repudiadas por sus maridos, menores y también jóvenes homosexuales que pedían asilo porque en Marruecos no pueden ejercer su libertad sexual. A todos ellos hay que protegerlos y darles una acogida", asegura el representante de Sur Acoge. "Ahora bien, estos casos están muy lejos de ser mayoría, seguramente sean los más excepcionales", insiste.

Un proceso complejo dentro de un episodio que tendría que desencadenar "un replanteamiento de la política migratoria europea", según José Miguel Morales. "La Unión Europea no debe seguir llenando con fondos públicos a regímenes que no respetan los derechos humanos. También habría que dedicar recursos de emergencia en Ceuta y Melilla con una mirada más ambiciosa de la actual", enumera Morales. "Y por último, habría que abrir un canal más seguro para facilitar una vida en Europa a todos aquellos que sueñan con ello".

"Ceuta y sus recursos públicos están desbordados"

Esta entrada masiva de personas registrada desde el pasado fin de semana "ha desbordado" a esta localidad española y "todos sus recursos públicos", tal como apunta el propio director de la Federación Sur Acoge. "Habría que reforzar estos servicios, aunque reconocemos que, en casos como este, no existe ninguna previsión capaz de abordarlos".

Flotadores y migrantes tras traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos el pasado viernes. / Marcos Moreno - Europa Press

Para el representante de esta entidad, ahora lo principal es "recuperar la normalidad en la frontera, atender las necesidades básicas y cumplir con la ley". Todo ello, en un contexto que el propio Morales rechaza calificar como crisis migratoria: "El origen no está en la voluntad de miles de personas de fraguarse una nueva vida en Europa, sino en la intención del Gobierno de Marruecos de crear tensión en territorio español".

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El propio presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, se manifestó este viernes por la tarde en términos similares: "En 2021 ya comprobamos cómo las autoridades marroquíes utilizaban a sus ciudadanos para presionar a España y desestabilizar a Ceuta, y ahora ha vuelto a ocurrir". Pedro Sánchez, sin embargo, achacó este suceso -en el que han fallecido al menos 57 personas- a las "mafias que trafican con seres humanos".

Fuente: El Correo de Andalucía