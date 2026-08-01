Crisis migratoria
Los ministros de Interior de la UE se reunirán de urgencia el martes tras la crisis en Ceuta
El encuentro extraordinario se ha convocado tras las peticiones por parte de veintidós Estados miembros y del presidente Pedro Sánchez
EFE
Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) se reunirán de urgencia el próximo martes para hablar sobre la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos a Ceuta en los últimos días.
Así lo anunció este sábado el primer ministro irlandés, Micheál Martin, tras las peticiones por parte de veintidós Estados miembros, y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para convocar este encuentro extraordinario.
"Seguimos en estrecho contacto con todos los Estados miembros y las instituciones, y continuamos siguiendo de cerca la situación", añadió en un mensaje en redes sociales el ministro irlandés, cuyo país ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE.
Fuente: El Periódico
- Un centro comercial gallego, el primero de España en lograr una certificación internacional por su gestión de los riesgos
- Así es una de las playas más largas de Galicia recomendada por la Guía Repsol: a media hora de Santiago, con dunas y aguas tranquilas
- Hallan sin vida a la joven de 24 años desaparecida en Lugo tras 10 días de búsqueda
- Los fuegos de fin de fiesta del Apóstol modifican el tráfico en Santiago: estas son las calles afectadas
- El mercadillo junto a la playa a una hora de Santiago perfecto para visitar este domingo: más de 35 marcas con artesanía, moda y antigüedades
- Muere un conductor tras estrellarse contra el muro de una casa en A Pobra do Caramiñal
- La USC pierde la financiación del Ministerio de Sanidad para las nuevas plazas de Medicina
- Netflix busca en Galicia figurantes para rodar en Santiago los nuevos capítulos de la serie 'Animal': estos son los exigentes requisitos