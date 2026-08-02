Abascal pide la militarización permanente de la frontera y dice que Sánchez "debe estar en la cárcel"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se desplazó este domingo a Ceuta para pedir la “militarización” de la frontera con Marruecos y culpar de la crisis migratoria al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que “debería estar en prisión”.

Desde la plaza de África, tomada por la policía para evitar que simpatizantes del líder de Vox se encontraran con migrantes de los que transitan por la ciudad y, a su vez, tampoco ningún contrario a las ideas de Abascal pudiera increparle, Abascal sostuvo que "estamos ante una invasión y un acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado por Pedro Sánchez".

En su discurso ante los periodistas en Ceuta, Abascal denunció que este ataque "se ha saldado en primer lugar con casi un centenar de personas muertas en aguas españolas y con miles de españoles atemorizados en la ciudad de Ceuta". En este sentido, dijo que acudía a la ciudad para dar un abrazo" a todos los habitantes "que están sufriendo, que están pasándolo mal, que han visto desbordar a sus calles, han visto asediados sus comercios y sus casas". Además, ha advertido de que España está "ante un ataque brutal a nuestra soberanía y a la seguridad de los españoles".

Abascal aseguró que todavía hay en la ciudad unos 10.000 migrantes que deben salir “ya”, de la ciudad tras la “invasión” de esta semana, para lo que reclamó la adopción inmediata de "medidas drásticas". Exigió a Marruecos que acepte la devolución de todos sus nacionales que se encuentran ilegalmente en España; pidió la "militarizar permanentemente la frontera el tiempo que sea necesario" y dotar a las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil de "los medios jurídicos, materiales y los cambios legislativos necesarios" para que puedan defenderla "con la contundencia que sea necesaria".

Agregó que España “está indefensa". "Llevamos tiempo denunciando al sátrapa, corrupto, mafioso y psicopático -en alusión al presidente del Gobierno- que se permite en estas circunstancias salir a recomendarnos música cuando la gente ha muerto en el mar y hay sufrimiento de todos los españoles en esta ciudad", remachó.

Modificación de leyes

Para Abascal hay unas “leyes criminales que provocan la invasión y hay que modificar muchas leyes como las de Extranjería y las que afectan a las intervenciones policiales, y convenios internacionales que maniatan a muchas naciones”, y por ello apuntó que el presidente de los Estados Unidos “se ha quedado corto” en su valoración, aludiendo a las palabras de Donald Trump la entrada de migrantes en Ceuta es "la invasión de un país" y aventuró que en su país que “eso seremos nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder”.

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Se ha referido también Abascal al Partido Popular cuyo dirigente Juan Jesús Vivas es el presidente de la ciudad autónoma para denunciar que “hay muchos PP porque en Ceuta han permitido que se me declarara persona non grata, es decir, tienen posiciones muy distintas y hablar del PP supone hacer una tesis doctoral”.