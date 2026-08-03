Caso Zapatero
Zapatero recurre el 'cheque en blanco' que el juez ha dado a la UDEF para el análisis de sus cuentas bancarias y las de sus hijas
El juez autorizó nuevas indagaciones en las cuentas de Zapatero, en las de sus hijas y su secretaria tras detectar la UDEF "operativas financieras" sospechosas
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado este lunes un recurso en el que pide al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que deje sin efecto la orden dada a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para profundizar en la información sobre varias cuentas corrientes a su nombre y al de sus hijas Alba y Laura. Argumenta que la posibilidad de que amplíen la información "que se considere pertinente" supone una "delegación en blanco" que atenta contra los derechos fundamentales del expresidente del Gobierno.
El recurso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que "resulta evidente" que la información que pueda pedir de forma adicional a los movimientos bancarios con el máximo nivel de detalle "comprende un nivel de injerencia potencial en el derecho a la intimidad y los datos personales que no puede quedar al albur del criterio de los agentes de la UDEF, cuya función es auxiliar, de modo que habrán de solicitar autorización judicial al respecto con carácter previo".
A juicio de la defensa, se puede entender que la unidad policial solicite cierto margen de autonomía en la investigación y el instructor se lo conceda, pero en este caso se trata de peticiones que friccionan o chocan con derechos fundamentales, y requieren una ponderación de los intereses en conflicto, como así lo exige la Constitución y la ley". La defensa añade que con ello no quiere decir que se impida la obtención de documentación adicional, pero sí que precisa "de una previa autorización judicial mediante resolución motivada".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- La playa en la que se refugia Maxi Iglesias a una hora de Santiago: 600 metros de arena fina y olas perfectas
- Augusto Pérez Alberti, el catedrático jubilado de la USC que a los 78 años defendió su segunda tesis doctoral para seguir aprendiendo: 'Investigar es mi hobby
- Laureano Oubiña se convierte en guía turístico: así será su Ruta por el Narcotráfico gallego
- Galicia dice adiós al calor extremo: este será el brusco giro del tiempo desde el lunes
- Del accidente que casi la hunde a llenar recintos con 30.000 personas: la historia de la orquesta nacida en Negreira
- Radiografía de las nuevas conexiones internacionales de Lavacolla: ¿por qué Roma y Varsovia?
- Dos hermanas, dos culturas y un negocio propio en O Milladoiro: 'Es nuestro sueño
- El pregón de la SD Milladoiro reivindica que 'o pobo constrúese entre todos' y el alcalde de Ames confirma que en 2027 se renovará el campo de fútbol