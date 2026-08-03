Caso Leire
Zarrías recurre que se investiguen ocho de sus cuentas bancarias cuando sólo desde una de ellas se pagó a Leire Díez
El juez Pedraz ordenó rastrear estos depósitos bancarios junto con cuentas del PSOE tras pedirlo la UCO y con el aval de Anticorrupción
La defensa del exdirigente socialista Gaspar Zarrías ha reaccionado con rapidez a la orden dada por el juez del caso Leire en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para rastrear cuentas del partido y de varios depósitos a su nombre para conocer cómo se pagó a la exmilitante Leire Díez para financiar la presunta trama dirigida a boicotear causas judiciales contra el Gobierno.
El recurso presentado por la defensa de Zarrías, que ejerce el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, se opone a que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que accederán a información, movimientos y saldos de más de ochenta cuentas corrientes; incluya entre ellas tres cuentas de Zaño Sociedad Consultores S.L., propiedad del expolítico socialista el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), así como otras ocho cuentas más a su nombre, cinco en el BBVA y otras tres en el Banco Sabadell.
De estas últimas, la propia UCO admite que únicamente por una de ellas, abierta en el BBVA, habían transitado los fondos abonados Leire Díez, mientras que el resto de los depósitos cuentas no habrían recibido cobros ni realizado pagos vinculados con los hechos objeto de investigación. ""Estamos ante una diligencia prospectiva, absurda y sin fundamento. ¿Por qué se van a pedir los extractos de todas estas cuentas? No lo sabemos" argumenta la defensa en su recurso de reforma ante el juez Pedraz, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
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Fuente: El Periódico
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