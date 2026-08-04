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El juez Peinado archiva su investigación sobre un contrato adjudicado al empresario recomendado por Begoña Gómez en favor de la Fiscalía Europea

Acepta la petición del órgano europeo sobre una adjudicación por 2,1 millones de euros para asesoramiento a Pymes

El empresario Juan Carlos Barrabés, a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España).

El empresario Juan Carlos Barrabés, a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

A petición de la Fiscalía Europea, el juez del caso Begoña ha archivado "sin más trámite" la pieza separada que abrió el pasado mes de junio por prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea presuntamente cometidos por Juan Carlos Barrabés, el empresario al que Begoña Gómez recomendó desde su cátedra en la Universidad Complutense.

El objeto de las pesquisas era la adjudicación por parte de la empresa pública Red.es del Servicio de Oficina Acelera Pyme-Servicio de Apoyo y Asesoramiento. Se trata de una de las adjudicaciones bajo sospecha al entorno empresarial de este empresario, si bien en este caso no se incluyó carta de recomendación de Gómez en el expediente.

El titular de la plaza de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, se echa a un lado en relación con este contrato en auto con fecha del pasado 27 de julio al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Según publicó el Boletín Oficial del Estado, la administración sacó a concurso este servicio de asesoramiento para Pymes y se presentaron 10 empresas al mismo. La oferta seleccionada en marzo de 2021 fue la presentada por la UTE KPMG-Innova (propiedad de Barrabés) por 2.149.200 euros (el presupuesto base de licitación ascendía a 4 millones).

Peinado abrió esta pieza separada contra Barrabés --quien finalmente no se sentará ante el jurado popular junto a la mujer de Sánchez y su asistente en Moncloa por decisión de la Audiencia Provincial de Madrid-- el pasado 18 de junio. Lo hizo tras ser informado que la Audiencia Nacional había obligado a la Fiscalía Europea a cerrar sus pesquisas sobre determinados contratos que Barrabés obtuvo en Red.es. La investigación de este expediente en contrato no había sido analizado hasta este momento, y vuelve a ser competencia de los fiscales europeos.

En ese momento, el juez Peinado encontró que las conductas relacionadas con esta contratación podrían ser "ser constitutivas de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión. Casi un mes después, la Fiscalía Europea reclamó la investigación sobre estos hechos al considerar, según el decreto de avocación al que también ha tenido acceso este diario, que le corresponde este expediente por tratarse de un servicio financiado con fondos europeos y que además esta adjudicación está fuera de lo investigado por Peinado.

Le sigue investigando

No obstante, y con independencia de este contrato en particular, el juez Peinado sigue investigando a Barrabés fuera del procedimiento que está a punto de remitir al tribunal del jurado en relación con Begoña Gómez y su asesora en Moncloa Cristina Álvarez. La razón es que la Audiencia Provincial acordó dejar fuera al empresario al eliminar en su caso el delito de tráfico de influencias, por lo que ya no corresponde analizar su actuación a un jurado popular.

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Juan Carlos Peinado y Juan Carlos Barrabés

Juan Carlos Peinado y Juan Carlos Barrabés / Nacho García

No obstante la Audiencia concretaba que en el caso de Barrabés subsiste "la existencia de indicios que permiten presumir que pudo haber resultado beneficiado en la contratación pública y en la adjudicación de determinados contratos", y esta parte sí es competencia del juez Peinado. Dicha "eventual situación de beneficio vendría, en su caso, vinculada a las cartas remitidas por Begoña Gómez Fernández en el marco de los expedientes de contratación pública", añadía la Audiencia.

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Fuente: El Periódico

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