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Crisis Migratoria

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Ibáñez reclama investigar al dirigente de Vox al considerar que sus declaraciones alimentan un clima de hostilidad hacia los migrantes

Archivo - El diputado de VOX José María Figaredo.

Archivo - El diputado de VOX José María Figaredo. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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Europa Press

MADRID

El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, adscrito al grupo parlamentario de Sumar, ha presentado un escrito en la Fiscalía del Tribunal Supremo para que se investigue por un supuesto delito de odio al secretario general del grupo de Vox en el Congreso, José María Figaredo, que habló de "cazar" y "pescar" a los migrantes llegados a Ceuta en la entrada masiva de la pasada semana.

Ibáñez se hace eco de esas declaraciones de Figaredo en entrevistas en televisión afirmando que "había que cazar uno por uno a los migrantes llegados a Ceuta" y considera "alarmante" que, pese a la gravedad de esas palabras, la Fiscalía no haya actuado.

"Las declaraciones del señor Figaredo también pueden suponer un acompañamiento a la acción de la violencia con actuaciones que fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontación civil ligada a la actividad de los terroristas", argumenta el diputado de Compromís.

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A su juicio, "la extrema derecha busca deshumanizar a las personas migrantes, particularmente menores de edad, e incrementar un clima hostil que puede derivar en peores episodios de violencia". "Urge frenar en seco la violencia y odio orquestado por Vox y sus satélites más neofacistas", proclama.

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