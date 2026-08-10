El Gobierno señala como "prioritaria" la reagrupación familiar de los menores de Ceuta en sus países de origen o en España

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado desde Ceuta que "la prioridad" del Ejecutivo es conseguir "la reagrupación familiar" de los más de 1.400 menores que accedieron a la ciudad en la entrada masiva de migrantes que siguen en la ciudad autónoma. Esta reagrupación se podría producir en sus países de origen, lo cual es la primera opción, pero también en España, en el caso de que los niños y jóvenes tengan familia en nuestro país.

Ésta es "la primera de las medidas" que está intentando implementar el Ejecutivo en relación con los menores. Aun así, fuentes del Gobierno de Ceuta señalan que por la experiencia de entradas masivas anteriores, las reagrupaciones en el país de origen "son muy pocas". Como ha reconocido Torres en la rueda de prensa ofrecida en Ceuta, este proceso "no es fácil" porque tiene que contar con la colaboración del país de origen y de su familia, a la que hay que localizar.

Más habitual es el reagrupamiento familiar en España, cuando los menores tienen familiares directos en la península. En estos casos, se busca a la familia, se habla con ellos allá donde estén y se traslada al menor para que viva con ellos, siempre que se den las garantías suficientes para garantizar su acogida y bienestar.

Un policía nacional custodia a multitud de menores migrantes que esperan para su filiación. / Reduan / EFE

Torres ha informado también que el Ejecutivo ha reforzado las plantillas de la Guardia Civil en un 40% y de la Policía Nacional en "casi un 30%" para garantizar la seguridad de la ciudad y el control de una situación que sigue siendo difícil.

El titular de Política Territorial se ha reunido con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y con el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, y ha querido destacar la importancia de que todas las instituciones "trabajen con lealtad" para que "la normalidad pueda volver cuanto antes".