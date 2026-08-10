Crisis migratoria
El Gobierno señala como "prioritaria" la reagrupación familiar de los menores de Ceuta en sus países de origen o en España
El Ejecutivo ha reforzado la plantilla de la Guardia Civil en un 40% y la de la Policía Nacional en un 30%
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado desde Ceuta que "la prioridad" del Ejecutivo es conseguir "la reagrupación familiar" de los más de 1.400 menores que accedieron a la ciudad en la entrada masiva de migrantes que siguen en la ciudad autónoma. Esta reagrupación se podría producir en sus países de origen, lo cual es la primera opción, pero también en España, en el caso de que los niños y jóvenes tengan familia en nuestro país.
Ésta es "la primera de las medidas" que está intentando implementar el Ejecutivo en relación con los menores. Aun así, fuentes del Gobierno de Ceuta señalan que por la experiencia de entradas masivas anteriores, las reagrupaciones en el país de origen "son muy pocas". Como ha reconocido Torres en la rueda de prensa ofrecida en Ceuta, este proceso "no es fácil" porque tiene que contar con la colaboración del país de origen y de su familia, a la que hay que localizar.
Más habitual es el reagrupamiento familiar en España, cuando los menores tienen familiares directos en la península. En estos casos, se busca a la familia, se habla con ellos allá donde estén y se traslada al menor para que viva con ellos, siempre que se den las garantías suficientes para garantizar su acogida y bienestar.
Torres ha informado también que el Ejecutivo ha reforzado las plantillas de la Guardia Civil en un 40% y de la Policía Nacional en "casi un 30%" para garantizar la seguridad de la ciudad y el control de una situación que sigue siendo difícil.
El titular de Política Territorial se ha reunido con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y con el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, y ha querido destacar la importancia de que todas las instituciones "trabajen con lealtad" para que "la normalidad pueda volver cuanto antes".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Las mejores orquestas de Galicia se reúnen a media hora de Santiago esta semana: Panorama, París de Noia, Los Satélites y Olympus en una fiesta de cinco días
- Borja Verea aspira a gobernar Santiago en 2027: «Un alcalde ten que ser útil»
- Ni Ensanche ni Casco Histórico: los barrios de Santiago en los que el alquiler se come casi la mitad de la renta familiar
- 50 familiares, varias generaciones y un mismo apellido: la familia Blanco vuelve a reunirse en A Estrada
- Una sola inyección para frenar la pérdida de visión: el nuevo tratamiento contra la degeneración macular
- “Padrón es el pueblo donde más vendemos”: madrugones, tradición y oficio en el mercado dominical
- Nace una nueva comisión de fiestas en Santiago para 'facer cidade': 'Queremos recuperar ese espíritu das grandes festas populares
- La orquesta gallega que sale al escenario sin saber qué canciones tocará: 'El público decide la verbena