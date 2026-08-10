Jueces y fiscales discrepan sobre la red de fiscales para el jurado: de la especialización necesaria a las "dudas razonables" por el caso Begoña

La primera Instrucción firmada por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que crea una red nacional de fiscales especialistas en jurado popular, según ha adelantado este lunes EL PERIÓDICO, despierta opiniones diversas entre los propios fiscales, aunque en términos generales se celebra el paso dado hacia la especialización de estos profesionales.

Desde la asociación mayoritaria de jueces, la Profesional de la Magistratura, se entiende que se puedan levantar suspicacias, y más teniendo en cuenta de que la ley del jurado lleva vigente 31 años y es ahora cuando se decide armar esta red de fiscales especialistas, tan solo unos días después de confirmarse que la mujer del presidente del Gobierno será sometida a este procedimiento.

Según ha publicado este diario, la Instrucción 1/2026 crea una red nacional de fiscales especialistas en un jurado popular y establece que sea la Secretaría General Técnica, que depende directamente de la fiscal general, la que aclare dudas jurídicas y haga observaciones en casos de "especial relevancia", si bien estas tendrán "carácter no vinculante".

La noticia ha despertado críticas en el propio PP, y el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo, ha recordado que "el fiscal general del Estado tiene que ser una figura independiente, no puede ser un militante más del PSOE, como en este caso, y que actúe a la orden del Gobierno".

Desde las organizaciones profesionales progresistas se da la bienvenida a la iniciativa que, aseguran, lleva preparándose desde hace más de un año. Desde la Unión Progresista de Fiscales, su portavoz, Félix Martín, señala que no tienen opinión concreta sobre esta Instrucción, si bien apoyan "cualquier paso al respecto en favor de la especialización de la carrera en cualquier ámbito".

"No hay que olvidar que el procedimiento de jurado tiene muy importantes especialidades procesales además de la propia celebración del juicio ante el jurado popular", añade el portavoz. Entre estas especialidades cita los delitos contra la vida, y celebra que el Ministerio Fiscal busque asegurar "la respuesta más solvente y rigurosa". Sobre la coincidencia de la creación de esta red con el inminente juicio por el caso Begoña Gómez, Martín se limita a señalar que este proyecto lleva debatiéndose en los órganos internos de la Fiscalía General del Estado desde hace más de un año.

Lo mismo opinan los jueces progresistas, que inciden en que "el enjuiciamiento del jurado contiene especialidades que desde hace tiempo lo justifican", señala Edmundo Rodríguez Achutegui, de Juezas y Jueces para la Democracia. Añade que esta medida no pudo concretarse, pese a que comenzó a prepararse, con el anterior Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, "y ahora se hará efectiva atendiendo a criterios semejantes a los que fundaban la especialización de la fiscalía en otras materias como menores, salud pública, delitos contra el medio ambiente, familia, violencia de género etc.".

La mujer del presidente, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

En ese sentido, "la idea misma de especializar y coordinar la Fiscalía para afrontar los enjuiciamientos con jurado constituye una necesidad que responde a las características de este proceso y, particularmente, a una forma de intervenir en el mismo que difiere notablemente de otros procesos, como bien saben la abogacía o la judicatura", agrega Rodríguez Achutegui a EL PERIÓDICO. Según este juez, no es lo mismo dirigirse a un tribunal profesional que a un jurado, y quien no conozca y sepa gestionar esa diversidad va a realizar un pobre papel en el juicio.

La ley tiene 31 años

Para Alejandro González, de la Asociación Profesional de la Magistratura, una Instrucción siempre es positiva porque mejora y unifica la actuación de los fiscales, si bien no puede olvidarse que "aquí hay una coincidencia temporal que siempre puede levantar suspicacias" y más cuando la ley del jurado lleva 31 años vigente, al tratarse de una figura aprobada en mayo de 1995. "Nunca antes se había planteado y no me consta una necesidad sobre el tema, aunque lo mismo sí existe internamente en la carrera fiscal", añade.

"Según el texto, las instrucciones por parte de la Secretaría General Técnica no parecen que sean vinculantes, pero se pide informar de los casos que tengan especial relevancia, y ello genera una duda razonable en el ciudadano", añade el juez González. "Hay que ser muy cuidadosos y es muy importante que se aprecie y esté clara la imparcialidad en actuaciones de especial importancia".

Técnica pero innecesaria

Por su parte, el fiscal jubilado del Tribunal Supremo Salvador Viada recuerda que en cada Fiscalía, hay ya uno o varios fiscales especializados en juicios por jurado. "Parece que la Instrucción oficializa esto, y les da un rango de especialidad, lo que les permitirá nombrar a un buen número de fiscales para esa nueva red, pero supongo que saldrán de la estructura actual", añade.

El fiscal del Tribunal Supremo y presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada. / APIF

Prevé que en poco tiempo se cree plaza de Fiscal de Sala --superior responsable de esta nueva red-- "y podrán colocar a algún amigo, pero tal como está ahora parece una reforma técnica, aunque yo creo que innecesaria, que seguramente le gustará a los especialistas en Jurado". Sobre el hecho de que la Secretaría Técnica da indicaciones procesales no vinculantes, señala que se trata de una posición correcta, pues la Secretaría Técnica "no puede ordenar nada a nadie".

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"El jurado tiene muchos problemas y el Supremo ha dictado mucha doctrina, así que me parece que los fiscales encargados de los juicios, que deben saber más que los de la Secretaría Técnica sobre la materia, tienen doctrina de sobra", añade, para apuntar también que "si aquí hay algo oculto es pensando en la conformación de la red, y la capacidad del miembro de la red para coger los asuntos, pero eso se verá cuando empiecen a nombrar a gente".