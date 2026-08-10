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Crisis migratoria

Segunda denuncia ante la Fiscalía por delito de odio contra el dirigente de Vox José María Figaredo

El secretario general de Vox en el Congreso llamó a "cazar" a los migrantes llegados a Ceuta

El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, en la Cámara Baja

El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, en la Cámara Baja / A. Pérez Meca / Europa Press

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Luis Ángel Sanz

Madrid

La Red de Abogacía Demócrata Europea ha presentado la segunda denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, por un delito de odio y contra la dignidad de colectivos vulnerables. El 5 y el 6 de agosto, Figaredo hizo un llamamiento público a "cazar" y a "pescar" a los migrantes de Ceuta: "Hay que cazar a los inmigrantes y devolverlos inmediatamente a Marruecos; debemos cazarlos a todos uno por uno", dijo a los periodistas.

Se trata de la segunda denuncia por estos hechos que recibe la Fiscalía. La primera la interpuso Compromís por las mismas declaraciones. La segunda, en poder de EL PERIÓDICO, señala que las palabras del diputado de la extrema derecha "son objetivamente susceptibles de contribuir a la generación o intensificación de sentimientos de hostilidad, rechazo y violencia" contra los migrantes, con la "voluntad clara de despojar de su condición humana a las personas migrantes", a los que llama "invasores".

Según los denunciantes, este discurso generan "un riesgo real de violencia, legitimando agresiones contra un colectivo que ya se encuentra en una situación de marginalidad y desprotección", todo ello en un "contexto de especial tensión social" en Ceuta y en medio de la "movilización pública de sectores de la extrema derecha". Además, añade la denuncia, el diputado radical insta a actuar al ejército como "instrumento coercitivo" frente a los extranjeros.

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La denuncia manifiesta que estas declaraciones se produjeron en "ausencia de protección por la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria", ya que no hizo estas manifestaciones en una sesión parlamentaria, ni actuó como un político o parlamentario en el ejercicio de sus funciones. Además, recuerda la Red de Abogacía Demócrata, en este caso es aplicable el delito de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal porque Figaredo, con sus palabras, "fomenta, promueve e incita al odio, hostilidad, discriminación y violencia contra la población inmigrante".

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Fuente: El Periódico

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