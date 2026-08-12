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Crisis en Ceuta

El PP anuncia acciones legales contra Marlaska por no comparecer en el Senado por la crisis de Ceuta

El ministro del Interior no comparece en el Senado y el PP anuncia acciones legales por "desobediencia deliberada"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska / A. Pérez Meca - Europa Press

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Mariano Alonso Freire

Madrid

Como era de esperar, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se presentó este miércoles en la comisión que controla a su cartera en el Senado, que le había convocado para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta, como a sus colegas en el Gobierno Margarita Robles y José Manuel Albares, titulares de Defensa y de Asuntos Exteriores, respectivamente. Ante esa situación, el presidente de la comisión, Fernando Martínez Maillo, del Partido Popular (PP), decidió celebrar la sesión, aun sin el compareciente principal, no sin antes arremeter contra su ausencia y anunciar incluso acciones legales.

El dirigente del primer partido de la oposición (que en la Cámara Alta goza de mayoría absoluta), habló de un "acto de desobediencia deliberado y consciente" por parte de Marlaska. A continuación intervinieron -en una situación algo sui géneris, dada la silla vacía del compareciente- los portavoces de PP, Vox y Junts, Cristina Díaz Moreno (senadora por Ceuta), Ángel Gordillo y Eduard Pujol. Los dos primeros arremetieron contra la ausencia de Marlaska, en línea con el presidente de la comisión, y también lo hizo el tercero, si bien matizó que su crítica no supone que Junts se alinee con los partidos de la derecha española. "Nosotros estamos aquí para defender los intereses de Catalunya", afirmó, denunciando que la izquierda se agarraría a esa foto para arremeter contra su partido, incluso en "tertulias televisivas", precisó.

"El CNI estaba distraído vigilando Waterloo"

Pujol arremetió contra la política migratoria "del PSOE y Sumar", que calificó de desastrosa, y aseguró que si el Estado hubiera dedicado el mismo ahínco a impedir la avalancha migratoria sobre Ceuta que a combatir en su día el procés independentista, la crisis no se hubiera producido. "El CNI estaba distraído, vigilando, como otras veces, a políticos catalanes con Pegasus para saber quién va y quién viene de Waterloo. Y ahora que Europa ya le ha dicho a la España más oscura que el president Puigdemont debería ya estar en Catalunya, los sótanos de Interior vuelven a estar nerviosos y no pueden prestar atención a la frontera de Europa con África", reflexionó, en alusión entre otras cosas a la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía.

"Igual que plantamos cara al populismo también plantamos cara a los papanatas del buenismo", sintetizó su posición, antes de anunciar que volverán a impulsar su reforma para que la Generalitat gestione en exclusiva las competencias migratorias. "Queremos gestionar la inmigración porque es absolutamente necesario, y por eso estamos aquí para decir que el Gobierno de Pedro Sánchez está actuado irresponsablemente. Es irresponsable que una frontera pueda quedar desbordada de esta manera; es irresponsable emprender una regulación masiva sin un consenso social y sin una mayoría social y es irresponsable que no esté aquí el ministro", remató.

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La popular Díaz Moreno reprochó al Ejecutivo su ausencia y afirmó: "Esta dramática situación no admite esperar a finales de mes. Al Senado no se le contesta cuando se le acaban las vacaciones a los ministros. Así que lo primero que tengo que hacer hoy es anunciar que, después de todo lo que está sufriendo en mi ciudad, Ceuta, el Gobierno de España ha decidido esconderse y no dar la cara en esta Cámara". El senador de la extrema derecha, por su parte, anunció que Vox impulsará una nueva reprobación del ministro Marlaska, por haber establecido, señaló, un "peligrosísimo precedente" al pretender, dijo, comparecer "cuando le dé la gana, donde le dé la gana y como le dé la gana".

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Fuente: El Periódico

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