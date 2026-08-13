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Crisis migratoria

El PP bloquea el debate sobre el reparto de los menores de Ceuta en la Conferencia Sectorial de finales de agosto

Solo aceptan introducir en el orden del día de la Conferencia del 27 de agosto la ayuda del Gobierno a la ciudad autónoma

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el centro, en la última Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, el pasado 16 de julio de 2026.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el centro, en la última Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, el pasado 16 de julio de 2026. / JESUS HELLIN / Europa Press

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Luis Ángel Sanz

Mariano Alonso Freire

Madrid

Las comunidades autónomas del PP han rechazado debatir con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sobre la situación de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta y su traslado a la península. La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia ha acabado este jueves sin acuerdo.

El Gobierno ha planteado que la Conferencia Sectorial que reunirá a la ministra con los consejeros autonómicos se celebre el jueves 27 de agosto. Y ha propuesto que el orden del día de la cita tenga dos puntos: la ayuda económica del Ejecutivo a Ceuta, en principio de 25 millones de euros, y un punto informativo y de debate sobre los menores que están en la ciudad autónoma. Los directores generales del PP, que son mayoría, han rechazado que se hable de los niños y adolescentes que están ahora mismo en Ceuta.

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Fuente: El Periódico

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