Crisis migratoria
El PP bloquea el debate sobre el reparto de los menores de Ceuta en la Conferencia Sectorial de finales de agosto
Solo aceptan introducir en el orden del día de la Conferencia del 27 de agosto la ayuda del Gobierno a la ciudad autónoma
Las comunidades autónomas del PP han rechazado debatir con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sobre la situación de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta y su traslado a la península. La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia ha acabado este jueves sin acuerdo.
El Gobierno ha planteado que la Conferencia Sectorial que reunirá a la ministra con los consejeros autonómicos se celebre el jueves 27 de agosto. Y ha propuesto que el orden del día de la cita tenga dos puntos: la ayuda económica del Ejecutivo a Ceuta, en principio de 25 millones de euros, y un punto informativo y de debate sobre los menores que están en la ciudad autónoma. Los directores generales del PP, que son mayoría, han rechazado que se hable de los niños y adolescentes que están ahora mismo en Ceuta.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- ¿Vas a ver el eclipse en Santiago? El Concello cerrará el acceso en coche a dos de los puntos más populares para contemplarlo
- «Tengo clientes que vienen de Noia, Ordes o Padrón»: el barbero marroquí con agenda llena en O Milladoiro
- La maldición de las nubes en la costa de Lugo: 'Aquí tenemos el eclipse más largo porque ya empezó a las 8 de la mañana
- A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto
- Los viajes de fin de etapa cambian su rumbo en Santiago: las agencias digitales impulsan el Interrail y los 'Pasos de Ecuador' para celebrar el fin de etapa
- Retenciones de hasta 6 kilómetros en Padrón
- El alcalde de Ames califica de excepcional la escasez de agua y pide tapar provisionalmente la fuga en la presa de A Ponte Maceira
- La ruta aérea Santiago-Nueva York consolidará su presencia en Lavacolla