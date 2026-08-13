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Crisis migratoria

El Gobierno cifra en 5.000 los migrantes que siguen en Ceuta y dice que "la inmensa mayoría" serán expulsados a Marruecos

El ministro del Interior anuncia un plan de urgencia para acelerar las peticiones de asilo, de las que ya se han tramitado más de 500

Marlaska asegura rotundo que "no existe ningún riesgo de terrorismo" vinculado a la entrada masiva del 30 de julio

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa este mes de agosto.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa este mes de agosto. / A. Pérez Meca / Europa Press

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El Gobierno ha cifrado en 5.000 personas las que continúan actualmente en Ceuta después de la entrada masiva del 30 de julio. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha vuelto a visitar la ciudad autónoma, ha aseverado además en rueda de prensa que "la inmensa mayoría de ellos" serán expulsados y devueltos a Marruecos.

El ministro ha anunciado un plan de urgencia para acelerar las tramitaciones de todas las peticiones de asilo y ha explicado que ya se han resuelto más de 500 en un tiempo récord, "la gran mayoría desestimatorias", con lo que los solicitantes van a ser repatriados.

Marlaska ha garantizado, además, que "no existe ningún riesgo de terrorismo" vinculado a la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad. El Ministerio tiene estos datos porque está "monitorizando" a todas las personas que entraron irregularmente y por la "cooperación y colaboración extraordinarias" que mantiene con Marruecos.

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Fuente: El Periódico

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