Crisis migratoria
El Gobierno cifra en 5.000 los migrantes que siguen en Ceuta y dice que "la inmensa mayoría" serán expulsados a Marruecos
El ministro del Interior anuncia un plan de urgencia para acelerar las peticiones de asilo, de las que ya se han tramitado más de 500
Marlaska asegura rotundo que "no existe ningún riesgo de terrorismo" vinculado a la entrada masiva del 30 de julio
El Gobierno ha cifrado en 5.000 personas las que continúan actualmente en Ceuta después de la entrada masiva del 30 de julio. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha vuelto a visitar la ciudad autónoma, ha aseverado además en rueda de prensa que "la inmensa mayoría de ellos" serán expulsados y devueltos a Marruecos.
El ministro ha anunciado un plan de urgencia para acelerar las tramitaciones de todas las peticiones de asilo y ha explicado que ya se han resuelto más de 500 en un tiempo récord, "la gran mayoría desestimatorias", con lo que los solicitantes van a ser repatriados.
Marlaska ha garantizado, además, que "no existe ningún riesgo de terrorismo" vinculado a la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad. El Ministerio tiene estos datos porque está "monitorizando" a todas las personas que entraron irregularmente y por la "cooperación y colaboración extraordinarias" que mantiene con Marruecos.
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Fuente: El Periódico
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