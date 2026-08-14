El Senado vuelve a citar a Marlaska el día 20 por la crisis de Ceuta tras su negativa de esta semana

El Senado, con mayoría absoluta del PP, ha vuelto a citar este viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que comparezca el jueves 20 en la Comisión de Interior de la Cámara Alta e informe de las actuaciones desarrolladas por su Ministerio en la crisis migratoria de Ceuta.

Así consta en la agenda parlamentaria del Senado donde se convoca la comparecencia del ministro el día 20 a las 11:00 horas en el marco de la Comisión de Interior.

Marlaska estaba citado el pasado miércoles 12 por esta misma razón y ante esa misma comisión, pero no compareció, por lo que la Cámara Alta anunció que tomaría medidas ante esa negativa.

El PP acordó hace unos días citar en diferentes comisiones a los ministros de Interior, Exteriores y Defensa para explicar las actuaciones de sus departamentos en la crisis provocada por la llegada masiva a Ceuta los días 30 y 31 de julio de personas procedentes de Marruecos.

Sin embargo, el Gobierno ya anunció que los tres ministros, además del de Presidencia, Félix Bolaños, comparecerán a finales de agosto, pero únicamente en el Congreso, donde todos ellos están citados a petición propia, por considerar esta cámara prevalente.

Un argumento que rechaza la Presidencia del Senado, que niega la prevalencia del Congreso y entiende que los ministros están obligados a comparecer ante la cámara que solicita su presencia.

La "silla vacía" de Marlaska

El pasado miércoles, Marlaska dejó su silla vacía en la Comisión de Interior del Senado, argumentó que lo hacía "por circunstancias obvias" que se "explican por sí mismas" y anunció que comparecería el 28 de agosto en el Congreso "para dar las explicaciones necesarias" de la crisis migratoria del 30 de julio.

"No hay ninguna voluntad de incumplimiento, sino otra, la voluntad de seguir cumpliendo nuestras responsabilidades, nuestras responsabilidades como Ejecutivo y nuestras responsabilidades también hacia el Parlamento", dijo ese día en una declaración a los medios.

El PP consideró esa ausencia "una falta de respeto" que un miembro del Gobierno decida no atender la petición de comparecencia del Parlamento y el Senado avisó de que tomaría "las decisiones políticas y legales que sean necesarias". Un hecho ante el que solo cabe ir al Tribunal Constitucional en recurso de amparo.

Además de Marlaska, también están citados la próxima semana, a petición del PP, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el lunes 17, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, el martes 18.

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Robles, que según el PP había acordado su presencia en la comisión en esa fecha, remitió ayer jueves una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, para pedirle más tiempo para poder ser "precisa y exhaustiva" en su comparecencia, la cual ha emplazado a la vuelta del verano, en el periodo ordinario de sesiones.

Fuente: El Periódico