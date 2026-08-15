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ACTO EN MADRID

Almeida agradece a Ayuso que no se haya ido de vacaciones durante los incendios y augura "Ayuso para rato"

El alcalde de Madrid elogia la actuación de la presidenta madrileña durante los fuegos y sostiene que la polémica del ático no perjudicará electoralmente al PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i) y el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida (d) durante el acto de entrega de las ‘Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid’ celebrado este sábado en la Casa del Reloj.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i) y el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida (d) durante el acto de entrega de las ‘Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid’ celebrado este sábado en la Casa del Reloj. / EFE

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Andrea San Martín

Madrid

José Luis Martínez-Almeida ha cerrado filas este 15 de agosto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al asegurar que, si la polémica sobre el ático es el principal argumento de la izquierda de cara a las próximas elecciones, habrá "Ayuso para rato". El alcalde de Madrid se ha pronunciado durante el acto de entrega de las Palomas de Bronce, celebrado con motivo del día de la Virgen de la Paloma, patrona oficiosa de la capital, ante la propia presidenta regional.

Almeida augura "Ayuso para rato"

Almeida ha aprovechado su intervención en el acto de la Virgen de la Paloma para responder a las críticas de la izquierda por la polémica del ático vinculado a la presidenta regional. "En segundo lugar, si todo el argumentario de la izquierda con el que se van a presentar a las elecciones de 2027 [...] es el tema del ático, hay Ayuso para rato. Que lo tengan claro, hay Ayuso para rato", ha afirmado. El alcalde ha sostenido que, si ese asunto centra la estrategia política de la oposición de cara a los próximos comicios, el PP podrá volver a obtener un buen resultado en Madrid. "Como cuando el enemigo se equivoca, no hay que rectificar, por mí que sigan con este tema", ha añadido. Almeida también ha defendido que la presidenta regional y el consejero correspondiente han ofrecido explicaciones sobre la cuestión. "Sí, se han dado todas las explicaciones, porque desde luego yo he escuchado explicaciones de la presidenta, he escuchado explicaciones del consejero, además lo han hecho en varias ocasiones", ha señalado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d) y el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida (i) durante el acto de entrega de las ‘Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid’ celebrado este sábado en la Casa del Reloj.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d) y el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida (i) durante el acto de entrega de las ‘Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid’ celebrado este sábado en la Casa del Reloj. / EFE/ Mariscal

Elogios a Ayuso por su actuación durante los incendios

Antes de abordar la polémica política, Almeida ha elogiado la actuación de Díaz Ayuso durante los incendios registrados en las últimas semanas en la Comunidad de Madrid. "En primer lugar, agradecer a la presidenta de la Comunidad de Madrid que no se haya ido de vacaciones. Que haya estado al pie del cañón durante todos estos días y que una vez extinguido los incendios haya permanecido y haya hecho ese plan de reconstrucción", ha afirmado ante la presidenta regional. El alcalde ha contrapuesto esa actuación con la de otros responsables públicos y ha defendido que el servicio público exige permanecer junto a los ciudadanos en momentos difíciles. "Lo importante es estar siempre en el servicio público y estar siempre al servicio a las personas y a los ciudadanos", ha asegurado.

Reconocimiento a los bomberos

Almeida también ha dedicado parte de su intervención a agradecer el trabajo de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid en la extinción de los incendios de las últimas semanas, especialmente los registrados en la Sierra.

El alcalde ha destacado que no se hayan producido víctimas y ha atribuido ese resultado a la profesionalidad y dedicación de los servicios de emergencia en unas circunstancias que ha calificado de especialmente complicadas.

En su intervención, ha recordado además a la Virgen de la Paloma, "la patrona popular de la ciudad de Madrid", a quien ha pedido que "nos siga protegiendo y nos siga ayudando para que esté siempre a nuestro lado, ante cualquier reto que tengamos que afrontar".

Almeida defiende la gestión de la EMVS frente a Casa 47

El alcalde también se ha referido al modelo de gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo y a la externalización de determinados servicios relacionados con el mantenimiento del parque público de vivienda. Según ha explicado, la EMVS recurre a empresas especializadas para trabajos de fontanería, cerrajería o electricidad, una práctica que, según ha defendido, se viene realizando desde hace años. Por su aprte, Almeida ha comparado este modelo con el de Casa 47 y ha asegurado que esta última ha externalizado también otras tareas. "Casa 47 ha externalizado tanto el mantenimiento y conservación como, por ejemplo, el cobro de la renta", ha señalado.

Noticias relacionadas

El alcalde ha precisado que la EMVS mantiene internamente la gestión administrativa relacionada con el cobro de los alquileres y ha defendido que la externalización de determinados servicios puede responder a criterios de "eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos".

Fuente: El Periódico de España

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