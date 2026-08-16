El Gobierno niega el "colapso sanitario" en Ceuta y fija como prioridad garantizar condiciones de salubridad a los migrantes

"La situación es excepcional, pero técnicamente no podemos hablar de un colapso sanitario. Hay lugares tensionados y los sanitarios están redoblando esfuerzos, pero no hay un colapso sanitario", ha reiterado una y otra vez la ministra de Sanidad, Mónica García, este domingo desde Ceuta, tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. De hecho, García ha recordado que no se ha pedido a ningún sanitario que vuelva de vacaciones -se ha reforzado con 60 profesionales el sistema desde el inicio de la crisis- y que, según las cifras oficiales, el Hospital Universitario de Ceuta mantiene actualmente alrededor de un 50% de sus camas disponibles. La presión asistencial en Atención Primaria y en el ámbito hospitalario, además, ha descendido cerca de un 70% en los últimos 15 días, desde que empezó la crisis migratoria.

La titular de Sanidad ha agradecido a todos los profesionales sanitarios el esfuerzo realizado y ha asegurado que entiende "su agotamiento", después de que varios trabajadores y sindicatos hayan denunciado la fuerte carga asistencial registrada desde la entrada masiva de migrantes a finales de julio. García ha reconocido que servicios como Urgencias, Medicina Interna o Atención Primaria están sometidos a una presión extraordinaria, pero ha pedido evitar el "alarmismo". "No es normal lo que se está viviendo, pero eso no conlleva un colapso", ha insistido, al tiempo que ha advertido de que transmitir la idea de que el sistema está colapsado puede provocar que algunos pacientes dejen de acudir al hospital por miedo a no ser atendidos.

Datos del Ministerio

Según los datos expuestos por Sanidad, en los últimos 15 días se ha atendido a unas 5.800 personas migrantes: alrededor de 3.500 en Atención Primaria y 2.300 en el ámbito hospitalario. El primer día se registraron 1.199 asistencias, una cifra que ha ido descendiendo de forma progresiva hasta las 193 contabilizadas el pasado sábado en el conjunto de los puntos asistenciales. La media durante estas dos semanas se ha situado en unas 300 atenciones diarias.

Actualmente hay 101 personas ingresadas en el Hospital Universitario de Ceuta, de las que 28 son migrantes y una permanece en la UCI. El centro cuenta con capacidad para 175 camas y Sanidad sostiene que aproximadamente la mitad continúan disponibles. La ministra también ha recalcado que no se ha suspendido ninguna operación ni consulta y que no se ha pedido a ningún profesional que interrumpa sus vacaciones.

Contra los discursos xenófobos

En respuesta al PP, que horas antes había pedido su dimisión y había descrito la situación como un "colapso sanitario", García ha acusado a quienes lo fomentan de alimentar un discurso que vincula inmigración y enfermedad. "Asociar inmigración con enfermedad, delincuencia o peligro es injusto y xenófobo", ha afirmado. Una de las principales críticas que articulan PP y Vox son las presuntas agresiones sexuales que habrían cometido marroquíes llegados a la ciudad y que se están investigando. Preguntada por ello, García ha comunicado que los servicios de asistencia han atendido a cinco víctimas de violaciones.

La ministra ha situado, de hecho, la actuación sanitaria más urgente fuera del hospital. A su juicio, la prioridad de salud pública pasa ahora por proporcionar techo a los migrantes que permanecen sin un alojamiento adecuado y garantizarles unas condiciones mínimas de salubridad, con acceso a agua, higiene, aseo y comida. García ha defendido que se trata de una medida de prevención sanitaria y ha señalado que el riesgo epidemiológico para la población ceutí es bajo, mientras que entre la población migrante es moderado.

Los migrantes no traen enfermedades, pero pueden enfermar ahora Mónica García — Ministra de Sanidad

En ese sentido, ha explicado que actualmente hay dos casos de tuberculosis en la ciudad: uno corresponde a un migrante procedente de Marruecos y el otro a un vecino de Ceuta que llevaba dos meses bajo sospecha de padecer la enfermedad. "Los migrantes no traen enfermedades, pero pueden enfermar ahora", ha advertido la ministra, en referencia a los riesgos asociados a unas condiciones precarias de alojamiento y salubridad. Sanidad defiende que garantizar unas condiciones adecuadas de acogida es también una medida preventiva para evitar posibles problemas epidemiológicos.

En ese sentido, ha pedido que se cedan espacios para hacer diágnosticos precoces a los inmigantes para gestionar posibles aislamentos, si es necesario. "Necesitamos que los migrantes estén en un espacio seguro", ha insistido, tras afirmar que hay un operativo de coordinación para ello y que la competencia es del gobierno de la ciudad. "La urgencia está fuera del hospital", ha remarcado, tras reconocer que sí existe una "crisis humanitaria".

Plan de catástrofes

Para hacer frente a la situación, INGESA -el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el organismo del Ministerio de Sanidad que gestiona directamente la asistencia sanitaria pública en Ceuta y Melilla- ha activado el nivel 1 del plan de catástrofes y ha reforzado la coordinación asistencial. Entre los objetivos del dispositivo están mantener sin alteraciones la asistencia ordinaria, establecer circuitos diferenciados para la atención a migrantes, ampliar los recursos en Atención Primaria y hospitalaria, reforzar los puntos asistenciales en horario de mañana, tarde y fines de semana y evitar la concentración de pacientes en determinados centros. Todos ellos, ha apuntado García, se han cumplido.

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La ministra se ha desplazado este domingo a Ceuta para conocer de primera mano la situación.Se ha reunido con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; con la directora del INGESA, Isabel Muñoz; y con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. García tiene previsto visitar posteriormente el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta, donde mantendrá reuniones con la Junta de Personal y representantes del Colegio de Médicos, antes de encontrarse con organizaciones sociales.