Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

Imbroda celebra la “plena normalidad” en Melilla en una jornada tranquila en la frontera

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha celebrado la “plena normalidad” de este sábado en la ciudad autónoma, una jornada tranquila y sin incidentes en la frontera pese a los llamamientos difundidos en redes sociales en Marruecos para intentar entrar de forma irregular, lo que ha dado lugar a un mayor despliegue policial del habitual.

“Hoy en Melilla tiempo espléndido y todas las playas llenas de bañistas. ¡Plena normalidad y muchos turistas!”, ha escrito Imbroda en su perfil de X, celebrando la calma que se respira en la ciudad autónoma en un día en el que, según ha informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno, la jornada se está desarrollando “con normalidad, sin novedad y sin incidentes”.

Según ha podido comprobar EFE, el trasiego de patrullas de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local es constante en el dique sur, uno de los focos de la crisis migratoria que comenzó el pasado 30 de julio, aunque hay calma en la zona.