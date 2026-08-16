Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación hace un llamamiento a los migrantes para que no entren ilegalmente en Ceuta: "Serán devueltos"

El Ejército intensifica su presencia en las calles de Ceuta

El Ejército intensifica su presencia en las calles de Ceuta

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más
Añádenos en Google
  1. 100 años y una vida dedicada a la Iglesia: la historia de Ricardo Bello
  2. Así será el nuevo edificio que transformará esta zona de Santiago: 18 viviendas, locales comerciales y una fachada acristalada
  3. El 40% de las comunidades de vecinos gallegas registró solicitudes para prohibir los pisos turísticos
  4. El arzobispo de Santiago nombra a Roberto Martínez Díaz nuevo rector del Seminario Menor
  5. Últimas semanas para disfrutar de este parque acuático a dos horas de Santiago: 17 toboganes y una piscina panorámica para escapar del calor
  6. Muere Manuel Lata Montoiro, fundador de la distribuidora industrial Comercial M. Lata de Santiago
  7. Media Galicia en alerta roja por calor mientras en este rincón sacan el paraguas: van más de 14 litros de lluvia acumulada este sábado
  8. Las colas para entrar a la Catedral de Santiago llegan hasta el Casino: "Llevamos dos horas esperando"

A Silveira de Kiko da Silva, 16 de agosto de 2026

A Silveira de Kiko da Silva, 16 de agosto de 2026

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

Rubén Martínez, chef: “El aperitivo más elegante del verano se hace con 1 lata de mejillones, parmesano y tomate seco”

Rubén Martínez, chef: “El aperitivo más elegante del verano se hace con 1 lata de mejillones, parmesano y tomate seco”

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto
Tracking Pixel Contents