El Gobierno corrige a la ministra de Sanidad y refuerza la atención a los migrantes en colaboración con Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha corregido hoy a la ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en destacar la "colaboración entre las administraciones" para hacer frente a la crisis migratoria y ha anunciado la apertura de 1.500 nuevas plazas de acogida temporal para migrantes en colaboración con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que aporta gran parte de las mismas.

La también portavoz del Gobierno no ha querido censurar públicamente a la ministra de Sumar, pero ha armado un discurso y un tono muy diferentes a los de García, destacando que "lo que los ciudadanos esperan de nosotros es la colaboración entre administraciones". Y ha resaltado tanto los acuerdos alcanzados como algunas de las palabras previas de Vivas en una comparecencia anterior.

Las 1.500 nuevas plazas para que los migrantes no estén en las calles y en las playas estarán disponibles desde hoy mismo en el antiguo aparcamiento de Loma Colmenar, que pertenece al Ejecutivo local, y en tres instalaciones del Estado: el antiguo campo de fútbol del Cuartel de Caballería, la Hípica y el espacio del Guano.

"Compromiso incuestionable" del Gobierno

Tras las críticas previas de Vivas, que ha sido duro con la actuación del Gobierno desde que empezó la crisis migratoria, la portavoz del Ejecutivo ha destacado en rueda de prensa que "el Gobierno de España ha estado, está y estará siempre al lado de Ceuta" porque "es incuestionable su compromiso" con la ciudad "con palabras y con hechos". Y más "ante una situación extraordinaria", ha añadido. Por ello, ha destacado la "presencia permanente" del Ejecutivo en la ciudad con la visita en estas dos semanas del presidente, Pedro Sánchez, y, de hasta siete ministros a la ciudad.

Saiz ha detallado que su Ministerio ha dado una ayuda de 6,5 millones de euros a Cruz Roja para asistencia humanitaria a los migrantes. Esta entidad ha repartido diariamente 4.000 kits de comida a los extranjeros, kits de higiene, de higiene femenina y ha prestado 4.000 asistencias sociosanitarias.

La ministra de Inclusión ha utilizado un tono totalmente diferente al de Mónica García, que visitó la ciudad el domingo y acusó a Juan Jesús Vivas de no haber puesto a disposición de los migrantes instalaciones que sí entregó en la crisis de 2021. Tras esas palabras, Vivas ha comparecido esta mañana en rueda de prensa, ha denunciado la "falta de respuesta" del Gobierno en Ceuta y ha dado al Ejecutivo de Sánchez 30 días para que se alcance la normalidad. De lo contrario, acudirá al Poder Judicial, según ha aseverado.

La ministra ha comparecido después de reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, un encuentro que se ha prolongado mucho sobre lo inicialmente previsto. Antes de la misma, el dirigente ceutí compareció visiblemente molesto con la actuación del Gobierno de España y más aun con la de la ministra de Sanidad, a la que acusó de haber tenido "un comportamiento absolutamente incorrecto" en su visita a la ciudad autónoma.

Pedro Sánchez preside una reunión telemática de coordinación sobre la situación en Ceuta tras la crisis migratoria. / pool Moncloa / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido por su parte una reunión telemática desde su lugar de retiro veraniego en La Mareta (Lanzarote) para coordinar la respuesta del Ejecutivo a la crisis migratoria. A esta cita han asistido por videoconferencia siete ministros: el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres; la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

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Sánchez viajó a la ciudad autónoma nada más estallar la crisis, el 31 de julio, junto con Grande-Marlaska. Pero desde entonces permanece en la residencia de verano de La Mareta, en Canarias. El PP le ha acusado de estar "de vacaciones" mientras se produce "la invasión" de España. Fuentes del Gobierno responden que el jefe del Ejecutivo está en contacto y coordinación permanente con todos sus ministros. Desde que estalló la crisis han visitado la ciudad siete ministros, algunos varias veces. Además, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha trasladado su despacho a la ciudad autónoma, donde ha estado casi 10 de los pasados 17 días.