Sara Fernández

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Pitidos e insultos para Elma Saiz a su llegada a Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se ha reunido hoy con el presidente de Ceuta.

A su llegada al Palacio de la Asamblea de Ceuta ha recibido pitidos e insultos de algunos vecinos que esperaban su llegada al grito de ‘Ceuta no se vende’.

Tras su encuentro, Saiz ha anunciado la puesta en marcha de dos nuevas instalaciones temporales con un total de 1.500 plazas para la atención humanitaria de los migrantes que continúan en la ciudad tras acceder de forma ilegal.

“Estamos trabajando en el marco de la legalidad vigente y con el compromiso de la atención humanitaria”, ha dicho, al tiempo que ha defendido que el Gobierno “no ha dejado de trabajar ni un solo segundo desde el primer momento acompañando a Ceuta” tanto “de forma telemática, como con visitas y presencia”.