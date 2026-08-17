Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez analiza hoy la situación por videoconferencia con varios ministros

En la reunión participarán el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Defensa, Margarita Robles

Migrantes solicitan asilo en España durante una concentración en Ceuta

Migrantes solicitan asilo en España durante una concentración en Ceuta

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 100 años y una vida dedicada a la Iglesia: la historia de Ricardo Bello
  2. Así será el nuevo edificio que transformará esta zona de Santiago: 18 viviendas, locales comerciales y una fachada acristalada
  3. El 40% de las comunidades de vecinos gallegas registró solicitudes para prohibir los pisos turísticos
  4. El arzobispo de Santiago nombra a Roberto Martínez Díaz nuevo rector del Seminario Menor
  5. Media Galicia en alerta roja por calor mientras en este rincón sacan el paraguas: van más de 14 litros de lluvia acumulada este sábado
  6. Muere Manuel Lata Montoiro, fundador de la distribuidora industrial Comercial M. Lata de Santiago
  7. Últimas semanas para disfrutar de este parque acuático a dos horas de Santiago: 17 toboganes y una piscina panorámica para escapar del calor
  8. Las colas para entrar a la Catedral de Santiago llegan hasta el Casino: "Llevamos dos horas esperando"

El tiempo en Ponteceso: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Ponteceso: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

Directo | Sánchez analiza hoy la situación en Ceuta por videoconferencia con varios ministros

Directo | Sánchez analiza hoy la situación en Ceuta por videoconferencia con varios ministros

El tiempo en A Pastoriza: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en A Pastoriza: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Palas de Rei: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Palas de Rei: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Oza-Cesuras: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Oza-Cesuras: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Outeiro de Rei: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Outeiro de Rei: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Ortigueira: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Ortigueira: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Neda: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Neda: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto
Tracking Pixel Contents