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Crisis migratoria

Vivas critica la "falta de respuesta" del Gobierno en Ceuta y amenaza con ir a los tribunales

Da 30 días al Ejecutivo para que reconduzca la situación y se recupere la normalidad

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en su comparecencia de este lunes.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en su comparecencia de este lunes. / Reduan / EFE

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticado este lunes la "falta de respuesta" del Gobierno ante la crisis migratoria de la ciudad y ha amenazado con ir a los tribunales, entre otras instancias. Después del Consejo de Gobierno de la ciudad, el dirigente popular ha asegurado que su Ejecutivo va a “recurrir a otras instancias del Estado, tenemos la obligación de hacerlo". Y ha citado expresamente "a las Cortes Generales, al Poder Judicial, a las comunidades autónomas, a la Federación de Municipios y Provincias, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos, a quien haga falta, porque no nos vamos a rendir, y, por supuesto a Europa”.

El presidente ha anunciado su intención de transmitir la situación que vive Ceuta a “la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional simplemente para decir 'Oiga, Ceuta está en peligro”. Vivas ha dado 30 días al Gobierno de España, al que acusa de "falta de respuesta", para que reconduzca la situación y la acerque a la normalidad anterior al 30 de julio.

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Fuente: El Periódico

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