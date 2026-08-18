Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Más de un centenar de inmigrantes inician una huelga de hambre para pedir asilo

Mónica García y Elma Saiz comparecerán en el Congreso el 27 y 28 de agosto para explicar la situación en Ceuta

El Gobierno ha habilitado 1.500 plazas de acogida temporal en Ceuta ante la presión migratoria

Migrantes solicitan asilo en España durante una concentración en Ceuta

Migrantes solicitan asilo en España durante una concentración en Ceuta

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre
  2. Xosé Humberto Baena, el gallego condenado por un crimen que siempre negó: la historia del último fusilado del franquismo
  3. Daniel Dopazo, líder de la orquesta La Ocaband: «La verbena es el evento cultural más importante de Galicia y no se está protegiendo»
  4. Las panaderías de Santiago que cierran los domingos: “No se muere nadie por un día sin pan"
  5. Media Galicia en alerta roja por calor mientras en este rincón sacan el paraguas: van más de 14 litros de lluvia acumulada este sábado
  6. La sequía descubre antiguas pesqueiras del Tambre y Santa Comba pide una captación desde el Xallas
  7. Muere Manuel Lata Montoiro, fundador de la distribuidora industrial Comercial M. Lata de Santiago
  8. Las altas temperaturas condicionan el estreno de la temporada oficial de caza de jabalí en Galicia: 'Con este calor no puedes soltar a los perros

Directo | Más de un centenar de inmigrantes en Ceuta inician una huelga de hambre para pedir asilo

Directo | Más de un centenar de inmigrantes en Ceuta inician una huelga de hambre para pedir asilo

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en MondoÃ±edo: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en MondoÃ±edo: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en Lugo: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en Lugo: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en A Fonsagrada: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en A Fonsagrada: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en O Corgo: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en O Corgo: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en Santiago de Compostela: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en Santiago de Compostela: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto
Tracking Pixel Contents