Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Paralizan la limpieza de El Trampolín tras regresar decenas de migrantes a la playa

IU acusa a Moreno de hacer el "caldo gordo" a Marruecos y exige que sea "leal con su país"

El coordinador de IU en Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "hacerle el 'caldo gordo' al régimen marroquí" con tal de "atacar" al Gobierno de España, y le ha pedido que sea "leal" con su país y con los derechos de la infancia. En un audio remitido a los medios de comunicación, Valero ha reaccionado de esta forma tras la visita del presidente andaluz a Ceuta, de la que ha dicho que "no va para ofrecer ayuda a la ciudad y a los ceutíes, sino para volver a cargar y confrontar contra el Gobierno de coalición". "No va a arrimar el hombro ofreciendo lo que más se necesita en estos momentos, que es apoyo para atender la emergencia humanitaria, sino que ha ido a repetir el argumentario del PP de Madrid: usar la crisis humanitaria como cortina de humo", ha espetado.