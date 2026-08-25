Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La sequíaBarrios más allá del turismoAna San MartínMuere Jesús LópezCarreira Pedestre
instagram

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales

El Ejecutivo destinará 25 millones de euros para la atención a los menores no acompañados en Ceuta, además de otras medidas urgentes

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales.

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El Consejo de Ministros celebra su primera reunión este martes con la mira puesta en las medidas urgentes en Ceuta, entre ellas un mando único ante la crisis migratoria, y la declaración de zonas catastróficas en distintas comunidades afectadas por los incendios forestales o las inundaciones.

Tras el parón estival del verano, sobre la mesa del Consejo de Ministros estarán las medidas económicas y sanitarias necesarias para atender a los miles de migrantes que siguen en la ciudad autónoma, así como a la población ceutí.

Entre ellas, los mecanismos para agilizar las devoluciones a Marruecos, la propuesta de trasladar a la Península a 500 niñas o los controles fronterizos impuestos en los aeropuertos a viajeros procedentes de Italia, después de que ese país los estableciera para los pasajeros llegados desde España.

El Gobierno declarará la 'situación de interés para la seguridad nacional' en la ciudad autónoma y constituirá un mando único para coordinar la respuesta a la crisis migratoria, como anunció este lunes el vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Asimismo, entre las medidas que aprobará el Consejo de Ministros figura una partida extraordinaria de 25 millones de euros para la atención a los menores no acompañados que entraron al enclave.

Previo al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá la reunión del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.

Estas medidas se suman a las anunciadas por Cuerpo tras reunirse con el presidente de Ceuta y anunciar una ampliación extraordinaria e inmediata del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta de 2022, dotado hasta ahora con más de 180 millones de euros, que incorporará medidas para reforzar la seguridad, gestionar los retornos y reactivar la economía de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, el Consejo de Ministros incluirá nuevas zonas catastróficas tras declarar a finales de julio 211 enclaves afectados por emergencias de protección civil en catorce comunidades autónomas, principalmente a causa de los incendios forestales.

Añádenos en Google
  1. Las grandes plantaciones de árboles en las cabeceras de los ríos de Galicia agravan la sequía
  2. La mejor fiesta medieval de Galicia está a una hora de Santiago y se celebra este fin de semana
  3. La orquesta gallega que dejó sin palabras a 13.000 personas en Madrid: «¿Pero quiénes sois?»
  4. El día a día de los barrios más allá del turismo: 'Nos sentimos olvidados, pero como nosotros hay más
  5. Joel Soriano brilla ante al nuevo pívot del Real Madrid pero se queda sin título en la Liga de Puerto Rico
  6. La jueza envía a prisión al líder de Os Fanchos, un croata y un vecino de A Pobra por el alijo de 1.410 kilos de cocaína intervenido este sábado
  7. El fútbol de Santiago despide a Edy Gutiérrez, histórico jugador y entrenador que dedicó su vida al club Vista Alegre
  8. La tormenta eléctrica se ceba con Santiago y su área: 249 rayos registrados en menos de 24 horas con Santa Comba a la cabeza

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de agosto

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de agosto

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de agosto

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de agosto

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de agosto

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de agosto

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de agosto

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de agosto

El tiempo en O SaviÃ±ao: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de agosto

El tiempo en O SaviÃ±ao: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de agosto

El tiempo en Sarria: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de agosto

El tiempo en Sarria: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de agosto
Tracking Pixel Contents