Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sequía en SantiagoConxoFly2GaliciaEdy GutiérrezRúa das Rodas
instagram

Presión migratoria

El Gobierno contempla usar polideportivos para albergar a los migrantes llegados a Ceuta

Torres y Vivas acuerdan ubicar a los migrantes en espacios designados "desde el consenso" en Ceuta

El ministro ha anunciado que mañana presidirá la primera reunión del Comité de Situación para la gestión de la crisis en la ciudad autónoma

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d), en una imagen de archivo.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d), en una imagen de archivo. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mantenido este martes en Ceuta su primera reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, en la que ambos mandatarios han acordado que los espacios que vayan a habilitarse para ubicar a los migrantes se designarán "desde el consenso".

Se trata del primer encuentro entre ambos dirigentes después de que el Gobierno haya aprobado este martes el 'mando único' en Ceuta por la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma bajo la supervisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

El ministro Torres y el presidente ceutí han acordado, respecto al Real Decreto (RD) de recursos e instalaciones, aprobado hoy en el Consejo de Ministros, que el listado de espacios para albergar a las personas migrantes es una "propuesta de máximos modificable y flexible" elaborada "desde el consenso".

Asimismo, fuentes del Ministerio detallan que se han incluido equipamientos como polideportivos y otros que solo se utilizarían "en caso de situación extrema", algo que "no es previsible que se vaya a producir", pero que deben estar recogidos ante "una eventualidad no esperable".

Así, desde la cartera de Ángel Víctor Torres explican que hay espacios que no están recogidos en el Real Decreto, pero que podrían añadirse en las actualizaciones semanales que se producirán. Además, han concretado que podrían utilizarse espacios antes de incorporarse al RD porque se haría "desde el consenso".

Noticias relacionadas

Por otro lado, el ministro Torres ha anunciado que mañana miércoles presidirá la primera reunión del Comité de Situación para la gestión de la crisis de Ceuta, a la que acudirán el presidente Vivas, representantes de todos los ministerios que forman parte de este órgano colegiado, así como la Delegación del Gobierno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las grandes plantaciones de árboles en las cabeceras de los ríos de Galicia agravan la sequía
  2. La orquesta gallega que dejó sin palabras a 13.000 personas en Madrid: «¿Pero quiénes sois?»
  3. El día a día de los barrios más allá del turismo: 'Nos sentimos olvidados, pero como nosotros hay más
  4. Joel Soriano brilla ante al nuevo pívot del Real Madrid pero se queda sin título en la Liga de Puerto Rico
  5. La jueza envía a prisión al líder de Os Fanchos, un croata y un vecino de A Pobra por el alijo de 1.410 kilos de cocaína intervenido este sábado
  6. La mejor fiesta medieval de Galicia está a una hora de Santiago y se celebra este fin de semana
  7. El fútbol de Santiago despide a Edy Gutiérrez, histórico jugador y entrenador que dedicó su vida al club Vista Alegre
  8. La tormenta eléctrica se ceba con Santiago y su área: 249 rayos registrados en menos de 24 horas con Santa Comba a la cabeza

United Airlines mantendrá la conexión directa entre Santiago y Nueva York en 2027

United Airlines mantendrá la conexión directa entre Santiago y Nueva York en 2027

El Betis asalta Mestalla con un solitario gol del canterano Pablo García

El Betis asalta Mestalla con un solitario gol del canterano Pablo García

El Gobierno contempla usar polideportivos para albergar a los migrantes llegados a Ceuta

El Gobierno contempla usar polideportivos para albergar a los migrantes llegados a Ceuta

Sorteo Bonoloto del martes 25 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 25 de agosto de 2026

Sorteo Euromillones del martes 25 de agosto de 2026

Sorteo Euromillones del martes 25 de agosto de 2026

Centenares de ceutíes marchan contra la gestión del Gobierno de la crisis migratoria

Nuevo éxito del XII Torneo de Golf Congalsa

Nuevo éxito del XII Torneo de Golf Congalsa

Dolly Parton, la voz que llevó el country al mundo e hizo de la lectura su mayor legado

Dolly Parton, la voz que llevó el country al mundo e hizo de la lectura su mayor legado
Tracking Pixel Contents