El PP, convencido de poder acorralar a Marlaska tras la nueva contradicción con Robles

El Partido Popular (PP) llegó a la semana de rentrée del curso político (en la que el primer partido de la oposición ha retomado plenamente su actividad con la primera reunión de su Comité de Dirección este lunes, presidida por Alberto Núñez Feijóo) convencido de que la actuación del Gobierno en la crisis de Ceuta quedaría en evidencia, sobre todo al producirse las comparecencias de hasta seis ministros de aquí al viernes en el Congreso de los Diputados. Pero nada más celebrarse la primera de ellas este martes, la de la titular de Defensa, Margarita Robles, las previsiones de los populares se vieron incluso superadas, particularmente a cuenta de las explicaciones sobre la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el nuevo choque con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Robles, ya en sede parlamentaria, insistió en que los servicios de inteligencia alertaron de una posible avalancha migratoria como la que se produjo los últimos días de julio en la ciudad autónoma, y casi al mismo tiempo Marlaska, al que Moncloa decidió introducir en la primera rueda de prensa tras un Consejo de Ministros después de las vacaciones, volvía a decir lo contrario.

Una circunstancia que supone viento de cola estratégico para el PP, como admiten fuentes de la cúpula del partido, que se permiten incluso ironizar sobre la comparecencia: "Parece que Margarita Robles ha pedido su dimisión [la de Marlaska] cuando ha revelado que la inteligencia emitió informes que Interior no atendió". Con parecida sorna, otras fuentes de la dirección de los conservadores sugieren la posibilidad de que se someta a Marlaska y a Robles (ambos jueces, la profesión que ejercieron antes del inicio de su carrera política) a un careo, como si de un juicio se tratase, "para determinar cuál de los dos ministros está mintiendo".

Cunde el convencimiento en el seno del PP de que no será difícil acorralar a Marlaska en su comparecencia de este próximo viernes en la Cámara Baja, cuando también acudirán a dar explicaciones sobre la crisis en Ceuta el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la portavoz del Gobierno y titular de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz. Un día antes, este jueves, lo habrán hecho el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la de Sanidad, Mónica García. La tanda se completará el lunes de la semana que viene, cuando será el turno de comparecer en la comisión parlamentaria correspondiente de la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, como García miembro de la cuota de Sumar dentro de la coalición con el PSOE.

"Sánchez no se entera"

A juicio de los conservadores, el Ejecutivo no puede mantener esta situación de contradicción entre los responsables de Interior y de Defensa. Porque "si el servicio de inteligencia avisó de posibles entradas masivas de inmigrantes en España y no se hizo nada, el presidente del Gobierno debería marcharse", aunque si por el contrario no hubiese sido así, la consecuencia para los populares debería ser la misma. "Ya son demasiados casos en los que Pedro Sánchez no se entera de lo que pasa en su entorno, y cuando se entera reacciona de manera inadecuada", concluyen fuentes del PP al respecto.

Al igual que ha venido sucediendo durante todo el mes de agosto, y como escenificarán en las citadas comparecencias parlamentarias de los próximos días los distintos portavoces del PP en las comisiones de Presidencia, Sanidad, Interior o Asuntos Exteriores, los conservadores hacen hincapié en lo que consideran una actitud abiertamente "incompetente" del Ejecutivo central con respecto a lo que el propio Sánchez describió como un ataque a la "integridad territorial" de España.

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Mientras esto sucede en el plano político, en Ceuta hay ya una concentración convocada solicitando la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, quien en declaraciones a Europa Press señaló, en línea con la ministra Robles, que el CNI había alertado de que una situación como la acaecida los dos últimos días de julio podía producirse.