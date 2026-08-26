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CASO LEIRE DÍEZ

Arrestado en Abu Dabi por un intento de soborno Alejandro Hamlyn, el empresario al que recurrió Leire para desprestigiar a la UCO

Un juzgado madrileño investiga su supuesta participación en el pago a un agente de la Policía a cambio de información extraída de bases de datos policiales restringida

Detenido en Abu Dabi Alejandro Hamlyn, el empresario huido que se reunió con Leire Díez

Detenido en Abu Dabi Alejandro Hamlyn, el empresario huido que se reunió con Leire Díez / EFE

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Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

La Interpol ha comunicado a la Audiencia Nacional este martes la detención en Abu Dabi del empresario Alejandro Hamlyn, que se encuentra huido de la Justicia española desde 2025, lo que no le impidió participar desde Emiratos Árabes por videoconferencia en la reunión que hizo estallar el caso Leire. En ese encuentro, celebrado en febrero del año pasado, la exmilitante socialista Leire Díez le pidió información para desprestigiar al teniente coronel de la Guardia Civil al frente de la de la Unidad Central Operativa (UCO), Antonio Balas, según han confirmado fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO.

Según consta en la comunicación remitida a la Audiencia, el empresario fue arrestado el pasado 8 de agosto por agentes de la Interpol en virtud de una orden de detención cursada por la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción número 1) en un procedimiento por cohecho y tráfico de drogas, remitido ahora en manos del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, en el que se trata de dilucidar si pagó a un agente de la Policía Nacional a cambio de información extraída de bases de datos policiales restringida. A partir de ahora se iniciarán los trámites de extradición a España, que según fuentes próximas a la investigación, podrían dilatarse varios meses.

El nombre de este empresario vizcaíno se relacionó con la exmilitante socialista Leire Díez, investigada en torno a una presunta trama que buscaría boicotear procedimientos judiciales que afectarían al PSOE o al Gobierno, al hacerse público la grabación de la reunión que mantuvo con ella y con el abogado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa junto a Benet Salellas del que entonces era secretario general del PSOE, Santos Cerdán.

Por otro lado, Hamlyn, también estaba investigado en una causa relacionada con tráfico de drogas que dirigía el Juzgado Central de Instrucción número 1, en la que también estaba imputado un policía que estuvo adscrito a la Audiencia Nacional, según informa Efe.

Destruir pruebas

A este policía, investigado por haber facilitado supuestamente información a abogados de narcos sobre los procedimientos en los que estaban inmersos sus clientes, se le vinculó también con Hamlyn ante la sospecha de que éste le habría pagado para que destruyera pruebas que le incriminan en el fraude fiscal por el que está encausado.

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El juez De Jorge desgajó esta causa y envió la parte relacionada con cohecho y tráfico de drogas, que afectaría a Hamlyn, a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.

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Fuente: El Periódico

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