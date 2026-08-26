El Gobierno cifra el goteo de salidas voluntarias de migrantes en Ceuta en cerca de un centenar al día

El Gobierno todavía desconoce cuántos migrantes se encuentran en las calles de Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. De lo que se tiene constancia es que 1.827 ocupan las plazas facilitadas en centros de acogida, mientras que unos 4.000 se habrían contabilizado como perceptores de asistencia humanitaria en los puntos habilitados. La dificultad de contar con una cifra exacta, según justifican fuentes del Ejecutivo, tiene que ver con la movilidad diaria de los migrantes o el hecho de que algunos grupos permanezcan escondidos. Además, decenas de inmigrantes cruzan por su propio pie la frontera de vuelta a Marruecos. Según fuentes de Moncloa, cerca de un centenar al día.

Los menores migrantes están excluidos de este goteo, al contar con un estatus de mayor protección. En total han sido identificados ya 2.900. Este jueves se celebrará una Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia donde se votará la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para la acogida de menores migrantes aprobada en el Consejo de Ministros de este martes. Desde el departamento que dirige Sira Rego apuntan a que las comunidades “van a tener que retratarse” tras forzar la inclusión en el orden del día de un punto informativo sobre la situación de los menores migrantes.

En Moncloa ponen en valor la labor de las primeras horas tras la entrada de unos 72.000 migrantes de forma irregular, en las que según sus cálculos retornaron más de un 90%. Las mismas fuentes aseguran que desde el 30 de julio se han frenado las entradas, siendo estas residuales.

En el Gobierno siguen defendiendo la colaboración con Marruecos y se posicionan con la versión del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, negando que hubiera informes del CNI advirtiendo sobre la posibilidad de esta entrada masiva. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado por su parte que los servicios de inteligencia sí alertaron, aunque fuese de forma verbal según deslizó durante su comparecencia en el Congreso. Una ronda para dar explicaciones a la que se sumará hasta ocho ministros. Tras ello, comparecerá también ante la Cámara Baja el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A falta de fijar fecha, sus colaboradores explican que no se demorará.

Tras la creación de un mando único para gestionar esta crisis migratoria, en el Ejecutivo avanzan que la prioridad es acelerar las repatriaciones, para lo que se incrementarán el personal de extranjería involucrado en la instrucción de expedientes. Antes, es imprescindible aumentar las plazas de acogida donde se pueda filiar a los migrantes. Desde el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llevan varios días asegurando la pronta activación de nuevas plazas.

“La prioridad del Gobierno es la devolución”, tanto de adultos como de menores, según apuntaba este martes tras el Consejo de Ministros el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, designado como autoridad que encabezará el mando único y por lo que viaja a la ciudad autónoma. Coincidiendo con esta crisis migratoria, el Consejo de Ministros aprobó este martes dos anteproyectos de ley para trasponer al marco jurídico español el Pacto Europeo de Migración y Asilo que, entre otras cuestiones, agiliza las repatriaciones de migrantes sin derecho a asilo.

Agilizar repatriaciones

Se trata de adaptar el marco jurídico para contar “con un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y, por supuesto, garantista que responda mejor a la nueva realidad del fenómeno migratorio sin reducir en modo alguno las garantías de las personas solicitantes y beneficiarias”, según el titular del ministerio proponente, Fernando Grande-Marlaska. Todo ello sin dejar de prestar “especial atención a las personas vulnerables, a los menores y por supuesto al mantenimiento de la unidad familiar”, incidió.

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En el decreto aprobado por el que se declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta, se incluye entre las funciones del mando único “coordinar los apoyos logísticos necesarios en centros o instalaciones situados en otros puntos del territorio nacional”. Sin embargo, el ministro Torres, designado para encabezar este mando único, ha evitado por el momento confirmar si se prevé repartir en la Península a los migrantes con derecho de asilo.