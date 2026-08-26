Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autónomos en SantiagoPrecio récord hotelesMaría PardoNarcopiso en ConxoRúa das Rodas
instagram

Crisis Migratoria

El PSOE admite que el CNI pudo avisar de la entrada de migrantes, pero no de su magnitud

Patxi López sostiene que los avisos previos del CNI y las explicaciones de los ministros no son contradictorios porque la Inteligencia pudo desconocer la dimensión de la avalancha

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (c), al inicio de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España).

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (c), al inicio de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

MADRID

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que las dos versiones ofrecidas por los ministros de Defensa e Interior sobre la existencia o no de avisos previos del CNI sobre la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta "pueden ser verdad a la vez", al considerar posible que los servicios de Inteligencia alertaran de movimientos de personas, pero no de la "dimensión extraordinaria" que finalmente tuvo la avalancha.

En una rueda de prensa en el Congreso durante la sesión de la Diputación Permanente, López ha señalado que desconoce "las tripas" de lo ocurrido, pero ha apuntado que "seguramente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisa de que puede haber un paso de personas", incluso a través del mar, porque "parece ser que era lo que se estaba moviendo en redes" días antes de la crisis.

Sin embargo, ha añadido que "posiblemente" el CNI no advirtió de que la entrada pudiera alcanzar una dimensión de hasta 70.000 personas. "Porque les puedo asegurar que si esa información existía, la previsión, los medios que hubieran puesto, tanto de policías como de Guardia Civil, como del propio Ejército, hubieran sido infinitamente mayores de los que se pusieron", ha argumentado.

Ante la pregunta de si, de no haberse detectado la magnitud de la entrada, habría que juzgar la actuación de los servicios secretos, López no ha querido culpar a nadie y ha insistido en que desconoce lo sucedido. "Yo estoy diciendo que no lo sé", ha recalcado, antes de reiterar que pudo existir una alerta sobre movimientos en redes o sobre personas que trataran de llegar a Ceuta por mar, pero que "quizás no se calibró o no se tenía información de la dimensión extraordinaria que iba a ser".

"Toda la información la damos al minuto"

Por otra parte, López ha rechazado que las explicaciones del Gobierno lleguen tarde y ha apuntado que el presidente comparecerá el día 3 de septiembre, hay comparecencias en el Congreso estos días de nueve ministros y que miembros del Ejecutivo han estado presentes "permanentemente" en Ceuta. "Toda la información la estamos teniendo al minuto", ha defendido.

Noticias relacionadas

Preguntado por el adelanto de la comparecencia del presidente del Gobierno, inicialmente prevista para el día 9, el portavoz parlamentario ha confirmado que "había grupos que pensaban que había que adelantar y se ha adelantado", restando importancia al cambio de fecha.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A Estrada, el nuevo refugio de los universitarios que no pueden permitirse alquilar en Compostela: 'Antes era muy raro, pero las inmobiliarias ya recibimos consultas
  2. Las primeras lluvias del verano refrescan los ríos y frenan la evaporación: algún cauce del área de Santiago duplicó su exiguo caudal
  3. Accidente en la AG-56, dirección Santiago: una colisión por alcance deja retenciones de hasta dos kilómetros
  4. El restaurante a media hora de Santiago que conquista al presentador José Ribagorda con su empanada: “La mejor comida y las mejores vistas”
  5. Netflix busca figurantes en Galicia para el final de 'Clanes': estos son los requisitos
  6. La mejor fiesta medieval de Galicia está a una hora de Santiago y se celebra este fin de semana
  7. La Romería de la Barca da un paso clave para ser Fiesta de Interés Turístico Internacional
  8. El fútbol de Santiago despide a Edy Gutiérrez, histórico jugador y entrenador que dedicó su vida al club Vista Alegre

El PSOE admite que el CNI pudo haber avisado de entradas a nado a Ceuta, pero no alertó de su alcance

El PSOE admite que el CNI pudo haber avisado de entradas a nado a Ceuta, pero no alertó de su alcance

Un estudo da USC descobre o significado oculto da Columna de Ulises da Catedral de Santiago

Un estudo da USC descobre o significado oculto da Columna de Ulises da Catedral de Santiago

A Xunta convoca os actos expropiatorios para executar a senda peonil e ciclista da AC-550 en Outes

A Xunta convoca os actos expropiatorios para executar a senda peonil e ciclista da AC-550 en Outes

La etapa 5 de la Vuelta a España 2026, en directo

La etapa 5 de la Vuelta a España 2026, en directo

La casa en venta más cara de Galicia sigue buscando dueño en la Costa da Morte: un castillo frente al mar por 5 millones

La casa en venta más cara de Galicia sigue buscando dueño en la Costa da Morte: un castillo frente al mar por 5 millones

Do comercio á pantalla: a mocidade contará a historia de Baio en formato documental

Do comercio á pantalla: a mocidade contará a historia de Baio en formato documental

Gamescom 2026, resumen de todos los juegos y vídeos de la noche inaugural

Gamescom 2026, resumen de todos los juegos y vídeos de la noche inaugural

El DOG 'bendice' la declaración de la romería de Santa Minia de Brión como de fiesta de interés turístico

El DOG 'bendice' la declaración de la romería de Santa Minia de Brión como de fiesta de interés turístico
Tracking Pixel Contents