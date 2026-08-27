La Fiscalía refuerza su equipo en Ceuta con tres fiscales de la península

Ceuta, 27 Ago (EFE).- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha anunciado la incorporación de tres fiscales de la península para reforzar la Fiscalía de área en la ciudad autónoma y agilizar los trámites ante la contingencia migratoria, un destacamento que se pondrá en marcha el 31 de agosto y que, en principio, se prolongará hasta el 31 de octubre.

Peramato, que ha visitado este jueves la ciudad y se ha reunido con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, ha constatado la "situación muy compleja" que atraviesa Ceuta y ha trasladado su "solidaridad y reconocimiento al pueblo ceutí" por el esfuerzo que está realizando ante una situación que ha calificado de "traumática".

Al tiempo, ha reconocido el trabajo de las instituciones y de los nueve fiscales que integran actualmente la Fiscalía ceutí.

La fiscal general ha explicado que, desde el inicio de la contingencia migratoria, la Fiscalía General del Estado activó un equipo coordinado por su Secretaría Técnica en el que participan las unidades especializadas en menores, extranjería, violencia de género y delitos de odio.

Este equipo recibe diariamente información sobre la situación en Ceuta y establece los criterios que deben aplicar las fiscalías implicadas.

En relación con los menores migrantes, ha recordado que la Fiscalía General dictó un decreto para respaldar la actuación de los fiscales territoriales cuando alguna comunidad autónoma plantee objeciones a la recepción de menores trasladados desde Ceuta.

En esos casos, ha señalado, se puede requerir a las entidades públicas responsables con advertencia de las responsabilidades que pudieran derivarse de una negativa injustificada.

Peramato ha subrayado, no obstante, que las funciones de la Fiscalía son "muy limitadas" y están sometidas al principio de legalidad, y se centran fundamentalmente en la protección de los menores y la vigilancia de las medidas adoptadas por las distintas administraciones que puedan afectarles.

Respecto al refuerzo de medios, ha indicado que tres sustituciones internas ya fueron reconocidas por el Ministerio de Justicia con carácter retroactivo y que ahora se ofrecerá a toda la carrera fiscal un destacamento de tres profesionales de la península.

Para facilitar su desplazamiento, Justicia ha previsto un complemento salarial específico y la subvención del alojamiento. Peramato ha confiado en que haya fiscales interesados en trasladarse a Ceuta y ha precisado que el refuerzo podrá prorrogarse si la situación lo requiere.

La fiscal general ha asegurado que, pese a la presión derivada de la crisis, la Fiscalía de Ceuta está resolviendo actualmente sus informes y expedientes "dentro del plazo, incluso sin apurar ningún plazo", y mantiene una colaboración permanente con las instituciones y los cuerpos de seguridad para agilizar las actuaciones.

Tras sus reuniones con Vivas y Pérez Triano, Peramato ha asegurado que se lleva una visión "más clara" de la realidad de la ciudad y ha admitido que ha percibido "mucha preocupación", además de "una sensación de impotencia" y, en ocasiones, "desesperanza"; una situación que a su juicio requiere la coordinación entre todas las administraciones.

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Preguntada por la actividad de la Fiscalía ante los expedientes de asilo y devolución, ha explicado que el Ministerio Fiscal no interviene en los procedimientos de asilo y que en los expedientes de expulsión participa cuando existe un proceso penal o cuando se plantea el internamiento de un adulto con menores o se solicita una medida de internamiento ante un órgano judicial.