Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

El Gobierno baraja "fortalecer" la frontera de Ceuta con obras de infraestructura de "carácter urgente"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha expresado que, entre otras medidas, se contempla la puesta en marcha "con carácter de urgencia" de algunas obras de infraestructura que vengan a "fortalecer esa seguridad de la frontera ceutí".

Así lo ha expresado Vivas en una rueda de prensa tras la reunión mantenida con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, del Comité de Seguimiento de la situación en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

En este encuentro, en el que han participado hasta 10 ministros por vía telemática, se ha valorado que también es necesario "intensificar el refuerzo en los cuerpos de seguridad del Estado" para que "no vuelva a ocurrir otro episodio" como el vivido en la ciudad autónoma el pasado 30 y 31 de julio.