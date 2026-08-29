Inicio del curso político
El PSOE acusa a Feijóo de no hacer propuestas y afirma que volverá a estar en la oposición
Responde al líder del PP por sus palabras en el acto con el que ha abierto el curso político en Galicia
EFE
El PSOE ha acusado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no hacer ni "una sola propuesta para mejorar la vida de los españoles" y ha afirmado que en la próxima legislatura volverá a estar en la oposición.
"Un discurso atiborrado de frases vacías y sin una sola propuesta para mejorar la vida de los españoles. Es imposible escuchar a Feijóo hoy en Galicia y no tener la certeza de que llevará al PP de nuevo a la oposición", ha señalado en su cuenta de la red social X la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.
De esta forma se ha referido al acto celebrado este sábado en Cerdedo Cotobade (Pontevedra) con el que Feijóo ha abierto el curso político, en el que ha cargado con dureza contra el Gobierno por su gestión de la crisis que vive Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes de finales de julio, y ha confiado en que los españoles depositen en el PP el voto del "cabreo y la esperanza".
"Una vez más, hemos confirmado que Feijóo volverá a ser jefe de la oposición. Nuevo curso político, viejas costumbres. Hay cosas que no cambian", ha escrito el PSOE en X, en la misma línea que la secretaria de Organización.
Por otra parte, Torró ha asegurado que los socialistas van a dejarse "la piel por seguir mejorando la vida de la gente hasta el último día de la legislatura y más allá".
Fuente: El Periódico
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