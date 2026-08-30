Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Talleres ilegalesSueldos en SantiagoSuceso en el TambreMaría PardoCompos
instagram

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | España expulsará a Marruecos a 11 de los 12 detenidos por emboscar a una patrulla

Un grupo de ciudadanos ceutíes asalta el campamento de los migrantes en la playa del Trampolín

Varias personas en la playa del Trampolín.

Varias personas en la playa del Trampolín. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere María Pardo, la exconcejala de Santiago que gestionó tres años el urbanismo de la ciudad y ejerció de portavoz del PP
  2. Los hosteleros contienen el precio del menú del día en Santiago pese al alza de costes: 16 euros de media y sin cambios al menos hasta enero
  3. El letrado compostelano Manuel Cutrín regresa a Santiago tras casi año y medio como consejero delegado de Isdefe, empresa pública del Ministerio de Defensa
  4. La villa medieval a 30 minutos de Santiago que Javier Rey elige como refugio: casas marineras, los mejores berberechos de Galicia y un puente colgante
  5. Remates en la humanización de Milladoiro: los vecinos aplauden las amplitud de en aceras, pero dudan del carril bici
  6. La serie rodada muy cerca de Santiago que arrasó en Atresplayer y recrea la Galicia del siglo XX ya tiene fecha de estreno en TV
  7. Un frente frío deja este sábado cielos nublados y lluvias en Galicia antes del 'regreso' del verano
  8. La histórica librería de Santiago que afronta un futuro incierto tras casi medio siglo en San Pedro: “No sé qué pasará en cinco años"

Siete coches dañados por piedras en la AG-11 tras una salida de vía en Rianxo

Siete coches dañados por piedras en la AG-11 tras una salida de vía en Rianxo

Cuatro jóvenes, una cooperativa y cien eventos al año: «Queremos que Muxía sexa un sitio máis bonito para vivir»

Cuatro jóvenes, una cooperativa y cien eventos al año: «Queremos que Muxía sexa un sitio máis bonito para vivir»

Sigue en directo la carrera de Moto3 del GP de Aragón

Sigue en directo la carrera de Moto3 del GP de Aragón

Directo | España expulsará a Marruecos a 11 de los 12 detenidos por emboscar a una patrulla

Directo | España expulsará a Marruecos a 11 de los 12 detenidos por emboscar a una patrulla

Adrián Conde, veterinario: “Uno de los mayores errores al cuidar a un gato es no dejar que sea él quien elija”

Adrián Conde, veterinario: “Uno de los mayores errores al cuidar a un gato es no dejar que sea él quien elija”

Los chefs españoles coinciden: “Para que la salsa de tomate no quede ácida, no uses azúcar, sino 50 ml de vino blanco y aceite de oliva”

Los chefs españoles coinciden: “Para que la salsa de tomate no quede ácida, no uses azúcar, sino 50 ml de vino blanco y aceite de oliva”

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de agosto

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de agosto
Tracking Pixel Contents