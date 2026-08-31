La fiscalía eleva a 21 las agresiones sexuales en Ceuta, cinco de ellas con penetración

La Fiscalía de Ceuta ha cifrado en 21 el número de agresiones sexuales registradas en la ciudad autónoma desde que el pasado 30 y 31 de julio se produjo la entrada masiva de migrantes. Cinco de ellas han sido con penetración, según los últimos datos ofrecidos por el ministerio público, que también informa de que se han producido agresiones en grupo. Todas las víctimas eran mujeres o niñas salvo un varón LGTBI. Siete de ellas tienen entre 14 y 17 años, mientras que los investigados hay tres marroquíes, pero también un español y un belga.