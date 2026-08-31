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Crisis migratoria

El Gobierno prorrogará 15 días los controles fronterizos con Italia como respuesta a Meloni por mantenerlos

En el Ejecutivo ya justificaron la adopción de medidas proporcionales “para proteger los intereses y la dignidad” de los ciudadanos españoles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, durante un Consejo Europeo en Bruselas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, durante un Consejo Europeo en Bruselas. / Pool Moncloa

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Iván Gil

Madrid

El Gobierno seguirá respondiendo a Italia con la misma moneda. Después de que Roma haya decidido prorrogar durante otros 15 días los controles fronterizos con España, en el contexto de la crisis migratoria en Ceuta, fuentes de Moncloa avanzan que su intención es hacer lo propio.

"El Gobierno español ha decidido prorrogar durante quince días los controles fronterizos a los pasajeros que por mar o aire acceden al territorio nacional procedentes de Italia. Estos controles se instauraron el pasado 8 de agosto por un plazo inicial de un mes", zanjan fuentes de Interior.

En el Ejecutivo estaban pendientes de la decisión que adoptase el Gobierno de Georgia Meloni para condicionar sus próximos pasos con medidas proporcionales. Se entendía que le tocaba “mover ficha”, pero se confiaba en una rectificación al argumentar que el contexto ha cambiado debido al freno de entradas de migrantes irregulares.Finalmente, no ha sido así y por ello se planteará extender recíprocamente los controles fronterizos a los nacionales italianos.

Italia ha argumentado su decisión al entender que la situación en la ciudad autónoma sigue sin mejorar lo suficiente como para levantar las restricciones. Está en proceso de notificación la nota con la que el Gobierno comunica a la Unión Europea la prórroga, durante otros 15 días, de los controles en las fronteras aéreas y marítimas con España", ha informado el Gobierno italiano a través de un comunicado escrito difundido a la prensa italiana.

Los controles a los ciudadanos procedentes de Italia en puertos y aeropuertos se establecieron hasta el 7 de septiembre y todo indica que se mantendrán en el tiempo, prolongando así la crisis diplomática entre ambos países con la suspensión del espacio Schengen. En el comunicado difundido por Moncloa el pasado 7 de agosto, ya se justificaba la adoptación de medidas de respuesta similares “para proteger los intereses y la dignidad” de los ciudadanos españoles.

Desde el inicio de los controles el pasado 8 de agosto, se han visto afectados 1.066 vuelos y 12.337 nacionales de terceros países, según datos del ministerio de Interior. El número de funcionarios actuantes en este tiempo se eleva a 1.788.

“Colaboración” de Rabat

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a exculpar a Marruecos de la entrada masiva de inmigrantes este lunes durante una entrevista en la ‘Cadena Ser’. A las causas económicas y la desigualdad, Sánchez añadió una reciente sentencia del Supremo sobre las denominadas "devoluciones en caliente" en Ceuta y Melilla como una de las principales causas de la entrada masiva de migrantes los pasados 30 y 31 de julio. Concretamente, a la "tergiversación" que decía que "si se entraba a nado a era imposible la devolución en frontera". Detrás de la "expansión de esos bulos", el presidente del Gobierno situó a "redes asociadas a Rusia e Israel", al igual que la "internacional ultraderechista que utilizaría la inmigración para atacar y dividir a España y la UE y las mafias.

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha puesto en tela de juicio durante una comparecencia parlamentaria la supuesta “colaboración” de Rabat enarbolada por el presidente del Gobierno. Según las cifras de las que dio cuenta, de los 600 expedientes sobre menores enviados a Marruecos ya antes del 30 julio, la respuesta hasta ahora habría sido el "silencio".

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Fuente: El Periódico

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