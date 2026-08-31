Crisis en Ceuta
El PP acusa a Sánchez de "conspiranoia" sobre Ceuta: "Solo le ha faltado culpar a Franco"
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, critica la "conspiranoia" del presidente del Gobierno al señalar a Rusia, Israel o Elon Musk por la crisis migratoria en Ceuta
"Solo le ha faltado culpar a Franco", exclamó este lunes en la sala de prensa de la sede del Partido Popular (PP) en la calle Génova el portavoz nacional de la formación, Borja Sémper. El también vicesecretario mostró su asombro por la, a su juicio, "conspiranoia" que se habría apoderado de Pedro Sánchez en su explicación de la crisis de Ceuta, que antes que el próximo jueves en el Congreso de los Diputados ofreció este mismo lunes en una entrevista en la Cadena SER.
Particularmente grave le parecieron a Sémper las apelaciones del jefe del Ejecutivo a la supuesta responsabilidad en la avalancha migratoria de los últimos días de julio en la ciudad autónoma de Rusia, Israel o el magnate estadounidense Elon Musk, a través de su poder en las redes sociales, particularmente X, la antigua Twitter, de su propiedad. "Es verdaderamente sorprendente algunas de las cosas que hemos oído", afirmó el portavoz del PP, que añadió: "A la vez que el presidente del Gobierno dice que están investigando a ver qué ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news... sería para partirse de risa si no estuviésemos hablando de algo tan serio", concluyó.
El también vicesecretario de Cultura del PP lamentó que todo parezca para Sánchez "susceptible de ser investigado, o de ser señalado, salvo una cosa: la responsabilidad del Gobierno de España". Sémper llegó a hablar de una "permanente externalización de la culpa", que según dijo "empieza a resultar ya una caricatura del propio Gobierno". Abundando en el argumento, el portavoz de los de Alberto Núñez Feijóo afirmó: "Ante cada fracaso, ante cada crisis, aparece un culpable, una conspiración, un bulo o una fuerza oscura; el único que no aparece como responsable, entre los responsables de los que sucede, es el presidente del Gobierno".
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Fuente: El Periódico
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