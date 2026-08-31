Última hora de Ceuta, en directo | Detenidos tres marroquíes por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

Sánchez afirma que no hay ninguna información que apunte a Marruecos en la crisis de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que no existe "ninguna información" por parte de las Fuerzas de Seguridad, el CNI o incluso otros servicios de inteligencia que apunte a la "participación de una u otra forma" por las autoridades de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta.

El jefe del Ejecutivo, en un entrevista en la cadena SER, ha remarcado que de estos datos de inteligencia no se desprende "ninguna duda" sobre la participación de Marruecos en la entrada de migrantes por la frontera de Ceuta del pasado 30 de julio que ha ocasionado una grave crisis en la ciudad autónoma.

También ha enfatizado Sánchez que la relación bilateral con Marruecos, que tiene "muchos ángulos y aspectos" relevantes, en el ámbito de la migración es "francamente positiva", y ha recordado que sus autoridades hicieron un amplio despliegue policial en la zona de Castillejos en cuanto se desencadenó la crisis para frenar las entradas a Ceuta.